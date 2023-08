Małgorzata Ostrowska-Królikowska zabrała wnuka na wakacje. Zobaczcie, jak spędzali czas

Magda Gessler ma wstydliwe schorzenie?! Starała się to zatuszować, ale fani i tak dostrzegli

Kiedy myślimy o wakacjach nad Bałtykiem, pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to relaks na plaży i kąpiel w morzu oraz wygrzewanie się na słońcu. Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła udowodnić, że można inaczej i dlatego z synem Janem (31 l.), przyszłą synową - Joanną Jarmołowicz (29 l.) oraz wnukiem Józefem (4 l.) wybrali się na... kajaki. Podekscytowana aktorka wstawiła na swój profil na Instagramie mnóstwo zdjęć i filmików z tego wydarzenia. Patrząc na roześmiane twarze uczestników spływu, zabawa była przednia. Wieczorem przyszedł jednak czas na spacer brzegiem morza i refleksję. "W głowie szumi od gorąca. Idę na spacer z myślami. Morze jest tam, gdzie zawsze" - napisała Ostrowska-Królikowska.

To nie pierwszy raz, gdy gwiazda "Klanu" pokazuje, jak spędza czas z wnukiem. Z drugim wnuczkiem - synkiem Antka Królikowskiego (34 l.) widuje się rzadziej. Jedno ze spotkań miało miejsce w Dzień Babci. - Faktycznie, w Dzień Babci pojechałam do pani Małgorzaty. Ufam, że przy niej mój synek jest bezpieczny i akurat w jej obecności nic mu nie grozi. Wiadomo, że sytuacja jest ciężka, ale staram się być dojrzałą osobą, a przede wszystkim dobrym rodzicem. Pani Małgorzata chce uczestniczyć w życiu Viniego, a ja nie mam zamiaru jej tego utrudniać, bo jest dobrą babcią. Nie chcę, żeby mój synek był mieszany w sprawy dorosłych - mówiła nam Opozda.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.