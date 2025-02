Mąż Roxi Węgiel schudł ponad 40 kg i spełnił marzenie. To nie lada wyczyn!

Małgorzata Rozenek-Majdan otwarcie mówi o poprawianiu urody i nie ukrywa, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. W wywiadach często podkreśla, że dba o siebie i nie widzi nic złego w korzystaniu z nowoczesnych metod pielęgnacji. W mediach społecznościowych często dzieli się doświadczeniami związanymi z zabiegami, takimi jak botoks, kwas hialuronowy czy laserowe odmładzanie skóry. Gwiazda promuje też świadomą pielęgnację oraz zdrowe podejście do wyglądu, podkreślając, że najważniejsze jest dobre samopoczucie. Niedawno udzieliła wywiadu, w którym przyznała, iż poddała się operacji zmniejszenia biustu.

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody

Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan oraz jej ukochany mąż Radosław Majdan odwiedzili program "Parometr". W trakcie rozmowy z prowadzącym opowiadali o swoim życiu zawodowym oraz prywatnym. W pewnym momencie został poruszony temat poprawek, które wykonała Rozenek-Majdan.

Mezoterapia, botoks, stymulatory tkankowe. Bo ja myślałam, że pytamy o twarz, ale jakbyśmy pytali ogólnie, no to wiadomo, że biust i to parę razy. W obie strony - przyznała Małgorzata.

Nie od dziś wiadomo, że przed laty Małgorzata powiększyła sobie biust. Okazuje się, że postanowiła go jednak nieco pomniejszyć. Czym było to spowodowane? Odpowiedź was zaskoczy.

Dlatego że teraz podobają mi się bardziej sportowe sylwetki. Duży biust ma to do siebie, że optycznie powiększa całą sylwetkę i po prostu dużo trudniej jest uprawiać sport - powiedziała Gosia.

Jeśli chodzi o zmiany w wyglądzie Małgosi, to parę miesięcy temu w rozmowie z "Super Expressem" Małgorzata Rozenek-Majdan wyjawiła, że nie interesuje się opinią innych na swój temat i nie należy do osób, które chciałby dogodzić swoim obserwatorom. Zależy jej jedynie na opinii ukochanego Radosława.

Gotuję mojemu mężowi, dbam, rozmawiam z nim. Zmieniam się raz na trzy lata. Mój mąż jest najbardziej zachwycony tym - naprawdę. Powiedział mi: "Słuchaj, ja się z tobą nigdy nie nudzę, ja co trzy lata mam nową żonę" - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z Julitą Buczek.

Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła czy poprawiała urodę. Mówi o dogadzaniu Radosławowi