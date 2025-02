Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim show-biznesie. Zyskała popularność dzięki programowi "Perfekcyjna pani domu", gdzie jej metody porządkowania domów i życia stały się inspiracją dla wielu widzów. Z biegiem lat Małgosia rozszerzyła swoją działalność o prowadzenie innych programów telewizyjnych, jak "Rozenek cudnie chudnie", a także zaangażowała się w mediach społecznościowych, zdobywając ogromną popularność. Jest również autorką książek o tematyce lifestyle’owej, a jej działalność biznesowa obejmuje między innymi markę odzieżową. Rozenek jest również aktywna w tematach społecznych, promując zdrowy styl życia i dbanie o siebie, co czyni ją bardzo zaangażowaną influencerką.

Od lat komentowana jest nie tylko działalność Rozenek-Majdan, ale również jej wygląd. Gwiazda często podkreślała, że lubi zmiany i korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Fani w sieci twierdzą jednak, że nie przypomina siebie sprzed lat.

Małgorzata Rozenek-Majdan na swoim instagramowym koncie dodała wpis, w którym pokazała, jak reklamuje najnowszy filmu z serii "Bridget Jones".

Perfekcja jest przereklamowana… czasem lepiej po prostu być sobą! Już w walentynki premiera najnowszej części: "Bridget Jones: szalejąc za facetem". Może nie wiecie, ale Bridget to moje totalne alter ego, więc z Radosławem wybieramy się w tym roku na randkę do kina! I Was też zachęcam! - napisała w sieci.