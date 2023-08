Małgorzata Rozenek-Majdan żali się na hejterów. "Stało to się modne"

Małgorzata Rozenek-Majdan walczy z hejterami

Małgorzata Rozenek-Majdan często pada ofiarę hejtu. Internauci lubią komentować jej życie, szczególnie drobne wpadki – nie tylko słowne, ale też czasami i stylowe. Hejterzy często też atakują jej rodzinę, szczególnie małżeństwo z Radosławem Majdanem. Nie pozostawiają też suchej nitki na pracy Małgorzaty, szczególnie gdy była prezenterką w Dzień Dobry TVN.

Postanowiła ostatecznie napisać mocny post na swoim Instagramie.

- Żyjemy w kulturze przypier*olu. Ostatnio stało się to modne. Nigdy tego nie zrozumiem i nie dam sobie wmówić, że to z troski o innych. Czasami sobie myślę, że hipokryzja i frustracja staje się sposobem na życie. No cóż u mnie tak nie będzie. Ja jak zawsze witam Was szerokim uśmiechem i otwartym sercem, życząc Wam najlepszego dnia – napisała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Rozenek-Majdan w Sejmie: Stoję przed Wami, jako matka trójki dzieci urodzonych metodą in vitro Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Małgorzata Rozenek-Majdan ostro o obecnych czasach. Internauci są podzieleni

Fani od razu zaczęli komentować całą sytuację. Wielu z nich się zgadzało z Rozenek-Majdan. Ludzie potrafią się o nic przyczepić do sławnych osób, bo tak jest prościej na kimś się wyżyć.

- Dobrze napisałaś! Hejt pod zasłoną troski o innych, a w gruncie rzeczy zasłona swojej frustracji, lenistwa i hipokryzji! - napisała jedna z Internautek.

Inni zwracają uwagę na to, że to my sami wybieramy, gdzie żyjemy.

- Ale wiesz, że możesz nie brać udziału w tej kulturze po**erdolu? Wystarczy kliknąć usuń konto i ....żyć, ale halo halo, przecież Ty z tego żyjesz – napisała jedna z Internautek.