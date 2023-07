Odebrało nam mowę, po tym, co zrobił 3-letni syn Rozenek i Majdana! Nagranie zapada w pamięć

Joanna Koroniewska pokazała swój brzuch! To, co stało się potem, jest obrzydliwe

Radosław Majdan w wieku 48 lat po raz pierwszy został ojcem, z kolei jego żona - Małgorzata Rozenek - miała już wcześniej dwóch synów z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem (jeszcze wcześniej miała innego męża). Były bramkarz m.in. Pogoni Szczecin i Wisły Kraków, a także uczestnik mundialu w Korei Południowej i Japonii, od małego zaraża Henia miłością do sportu. Na profilu męża Małgorzaty Rozenek na Instagramie pojawiło się nagranie, jak ćwiczy razem ze swoim 3-letnim synem. Najpierw - przy pomocy specjalnego sprzętu - Radosław Majdan robi pompki, a po chwili dołącza do niego Henio, który również rwie sie do ćwiczeń. Dzielny maluch najpierw sam próbuje "pompować", a po chwili w sukurs rzuca mu się tata. To jednak nie koniec - po tym, gdy 3-latek zaprezentował swoją imponującą krzepę, prawdziwy popis daje Radek. Jak na byłego sportowca przystało, u niego "nie ma lipy". Radosław Majdan wziął syna na plecy i zaczął z nim robić pompki! Po wszytskich wskoczył do basenu i zrobił wielkie "chlup". Zarówno ojciec, jak i syn swoją siłą wywarli na nas wielkie wrażenie!

