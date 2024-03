Niesamowite, ile schudła Katarzyna Dowbor! Ikona TVP jest nie do poznania. Jak ona to zrobiła?!

Małgorzata Rozenek przez lata była matką dwójki synów, których ma z aktorem Jackiem Rozenkiem, jej drugim mężem. Z pierwszym małżonkiem - Łukaszem Bukaczewskim - nie doczekała się dzieci. Po latach jednak na świat przyszedł kolejny syn Perfekcyjnej Pani Domu - Henio. Jego ojcem jest Radosław Majdan, czyli... trzeci mąż gwiazdy TVN. Mimo nawału pracy i aktywności fizycznej Małgorzata Rozenek jest znakomitą matką, m.in. dzięki temu, że ma perfekcyjnie rozpisany plan dnia. Oprócz synów uwagę prezenterki absorbują też psy. Perfekcyjna Pani Domu kocha te zwierzęta i w jej domu zawsze jest miejsce dla czworonogów. Mimo że dzieci często wychowują się razem z psami i na ogół jest to korzystne dla obu stron, to czasami dochodzi do pewnych nieprzewidzianych zdarzeń. O jednej niebezpiecznej sytuacji opowiedziała Małgorzata Rozenek.

Pies Małgorzaty Rozenek zabrał zabawkę Heniowi

Jeden z psów prezenterki TVN zainteresował się zabawką małego Henia. Taka sytuacja może nieść poważne zagrożenie. W końcu maluch może być mocno zdeterminowany, by walczyć o swoją rzecz, a reakcję psa nie zawsze da się przewidzieć. - (Pies - red.) Podpadł paru osobom w tym domu. Zaczęło się od Henia. Najpierw zabrał coś Heniowi, jakąś zabawkę, którą on lubi. Ale Henio ogarnął temat, wybaczył mu. Potem Tatuś Henia. Tatuś Henia to jest przewrażliwiony na punkcie Henryka. Usłyszał, jak Henio jeździ na takim samochodziku z Psiego Patrolu, robiąc tym straszny hałas. I tatuś Henia się zdenerwował - wyznała na Instagramie Małgorzata Rozenek. Na domiar złego doszło do awantury pomiędzy psami gwiazdy. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i żaden z domowników nie ucierpiał.

