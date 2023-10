Prawniczka zabrała głos ws. Sylwii Peretti! Mocne słowa, trzeba to zapamiętać

Małgorzata Rozenek wydała majątek na buty. Spadliśmy z krzesła, gdy poznaliśmy te kwoty. Mamy zdjęcia

Inwestowanie w ubrania brzmi być może śmiesznie, ale to naprawdę dobry pomysł. Wiedzą o tym m.in. Katarzyna Cichopek (41 l.) czy Julia Wieniawa (25 l.), które są fankami markowych torebek. ZOBACZ: Kasia Cichopek wydała MAJĄTEK! Nie uwierzycie, w co zainwestowała. Odzyska swoje pieniądze? [ZDJĘCIA]. Klasyczne modele akcesoriów Chanel czy Louisa Vuittona z biegiem lat, gdy są zadbane, tylko zyskują na wartości. Podobnie może być z butami – pod warunkiem, że będą prawie nienoszone. Ale dla Małgorzaty Rozenek to nie problem. Ma bowiem kilkaset par butów, więc ciężko byłoby je wszystkie zedrzeć. I choć nawet zwykłe trampki, które nosi prezenterka, kosztują minimum 4 tys. zł, a najdroższe modele jej butów kosztują ponad 10 tys. zł, ona zapewnia, że jest… oszczędna.

- Jestem ostrożniejsza z wydawaniem pieniędzy. Jako mama trójki synów, których edukacja kosztuje bardzo dużo. Łatwo wydaję na podróże. Ale nie określiłabym się jako osoba rozrzutna. Jestem oszczędna. Znam wartość pieniądza. Wiem, że to, że teraz je mam, nie oznacza, że tak będzie przez całe życie – powiedziała w jednym z wywiadów.

O kilkuset tysiącach złotych na buty nie wspomniała.

Zobaczcie w naszej galerii najdroższe buty Małgorzaty Rozenek. Były warte swojej ceny?