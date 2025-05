Wiemy, co dalej z Nataszą Urbańską. Odchodzi z "The Voice Kids", ale "otworzyły się kolejne projekty". Szczegóły

Wiosna to czas, gdy w wielu polskich rodzinach organizuje się uroczystości pierwszokomunijne. Choć teoretycznie to wydarzenie religijne, często przypomina ono bardziej wystawną imprezę niż duchowe przeżycie. Dzieci coraz częściej otrzymują drogie gadżety elektroniczne, rowery elektryczne, a nawet... samochody. W kontrze do tej mody stoi Małgorzata Socha, która w najnowszym wywiadzie wyjawiła, że z komunii nie powinno się robić pokazu luksusu.

Małgorzata Socha utyskuje na luksusowe komunie

Małgorzata Socha jest mamą trójki dzieci, z których najstarsza córka, Zosia, ma już za sobą swoją pierwszą komunię. Aktorka przyznaje, że organizując to wydarzenie, starała się nadać mu charakter skromny i skupiony na jego duchowym wymiarze. W rozmowie z dziennikarzami portalu pomponik.pl podkreśliła, że nie rozumie współczesnego wyścigu na drogie prezenty i ekstrawaganckie przyjęcia.

Przerost formy nad treścią. Ja trochę nie rozumiem tego wyścigu, jeśli mam być szczera. Sami mamy już jedną komunię za sobą i starałam się, żeby to raczej wyciszać, żeby wszyscy się raczej tak miarkowali - mówiła w wywiadzie Socha.

Zamiast luksusowych prezentów, aktorka zdecydowała się na prostsze rozwiązanie - poprosiła rodzinę, by wspólnie złożyli się na wartościowy upominek, który faktycznie przyda się dziecku. Jej zdaniem to nie tylko praktyczne, ale i bardziej zgodne z duchem tej uroczystości.

Wydaje mi się, że jest fajnie, kiedy rodzic gdzieś tam tym zawiaduje i może się na coś umówić z członkami rodziny, ale może, żeby wszyscy się na coś jednego fajnego, wartościowego złożyli. Na coś, co rzeczywiście rodzice uważają, że się dziecku przyda - powiedziała popularna aktorka.

