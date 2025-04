Czy przyjaźń w show-biznesie to fikcja? W przypadku Natalii Kukulskiej i Małgorzaty Sochy – zdecydowanie nie! Gwiazdy nie tylko mieszkają po sąsiedzku, ale też… spędziły razem Wielkanoc! I to w słonecznej Hiszpanii.

Socha i Kukulska to sąsiadki z Komorowa

Natalia Kukulska i Małgorzata Socha poznały się dzięki przypadkowi – obie osiedliły się w podwarszawskim Komorowie. Z czasem sąsiedzkie „dzień dobry” przerodziło się w prawdziwą więź.

Dużo nas łączy, bo rzeczywiście mamy dzieci w podobnym wieku. To znaczy, ja mam jedno, ona ma troje w tym wieku. Wszyscy się bardzo lubimy, często się spotykamy

– wyjaśnia Natalia Kukulska. Nie są to jednak tylko luźne znajomości spod płotu. To autentyczna przyjaźń z domowym vibe’em i wzajemnym wsparciem.

Kukulska: „Podziwiam Małgosię”. Socha: „Natalia to człowiek orkiestra!”

Piosenkarka nie szczędzi swojej sąsiadce ciepłych słów:

Podziwiam Małgosię, bo jest wspaniałą mamą, niezwykle aktywną kobietą czynu. Jest bardzo zaradna, ma fantastyczny gust, ogromne serce i jest bardzo otwarta

– mówi Kukulska. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać:

Natalia jest bardzo ciepła, czuła, bardzo dba o ludzi wokół siebie. Pisze teksty, komponuje, jest świetną mamą, żoną, kucharką, sprzątaczką...

– wylicza z uśmiechem Małgorzata Socha. Brzmi jak definicja „dobranych w korcu maku”, prawda?

Wielkanoc w Hiszpanii – z dala od zgiełku, blisko siebie

Zamiast siedzieć przy stole w Polsce, Kukulska i Socha postawiły na słońce i rodzinny chill. Tegoroczne święta wielkanocne spędziły wspólnie w Hiszpanii, zabierając całe swoje rodziny na tydzień relaksu. Zamiast jajek ze święconki – owoce morza, zamiast długich kolejek do żurku – promienie słońca i plażowy klimat. A do tego dużo śmiechu, rozmów i odpoczynku.

W czasach, gdy wiele znajomości show-biznesowych trwa dokładnie tyle, ile czerwony dywan, relacja Kukulskiej i Sochy to powiew autentyczności. Bez pozowania, bez dram – tylko codzienność z odrobiną słońca i dużą dawką wzajemnego szacunku. Tym razem nie była to wspólna gala ani kampania reklamowa. To był czas dla siebie, rodzin i... dobrej energii. Jak widać – takie to pożyją!

