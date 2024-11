Wyluzowana Socha, Kukulska "na czeskiego piłkarza", Kayah z wielkim kwiatem...

Ten rok był dla niego wyjątkowy. Baron zamierza go zamknąć z przytupem. Fani Afromental mogą zacierać ręce!

Gwiazdy na premierze płyty Natalii Kukulskiej

Natalia Kukulska zorganizowała spotkanie mini-koncert z okazji premiery swojego nowego albumu „Dobrostan”. Na zamkniętej imprezie dla zaproszonych gości i garstki fanów artystkę wspierała plejada gwiazd, m.in: Anita Lipnicka, Kayah, Małgorzata Socha, Andrzej Piaseczny, Bovska, Adam Sztaba, Małgorzata Rogalska czy Anna Karwan.

Kayah postawiła na czarną marynarkę i wielki zielony kwiat, Anna Karwan - modny ostatnio kowbojski styl i jeden z najpopularniejszych kolorów w tym sezonie - czekoladowy brąz. Małgorzata Socha ubrała się na luzie - w długą spódnicę i czarną bluzkę typu long-sleeve. Anita Lipnica założyła romantyczną, pół-przezroczystą, czarną sukienkę. Marzena Rogalska postawiła na proste jeansy i marynarkę w modną kratę.

Natalia Kukulska prezentuje nowy materiał

Sama Natalia Kukulska na scenie prezentowała się w jeansach ze srebrnymi zdobieniami, pasujących do niech srebrnych botkach i białej koszuli o oryginalnym kroju. Wykonała dla zaproszonych gości i fanów kilka piosenek z płyty razem z producentem muzycznym, Archie'm Shevsky'm. Na scenie towarzyszył artystce też mąż - Michał Dąbrówka, który gra na perkusji i zawsze występuje z żoną. Po wszystkim do późnych godzin nocnych wokalistka cierpliwie pozowała do zdjęć i podpisywała płyty.

Płyta "Dobrostan" miała premierę 15 listopada, zawiera 11 utworów, skomponowanych przez producenta muzycznego płyty Archie'go Shevsky’ego oraz Natalię, która jest także autorką wszystkich tekstów. Większość z nich opowiada o szukaniu samoakceptacji i pokochaniu siebie.

