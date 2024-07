Natalia Kukulska opowiedziała o cierpieniu i koszmarze, przez jaki przeszła. Wszystko przez chorobę. Mało kto o tym wiedział

Natalia Kukulska opowiedziała o koszmarze przez jaki przeszła

Natalia Kukulska jest jedną z najbardziej cenionych i lubianych polskich wokalistek. I choć od dzieciństwa obraca się w polskim show-biznesie, to należy do grona gwiazd, które pilnie strzegą swojej prywatności. Na jej koncie Instagramie raczej próżno szukać szokujących kadrów z życia codziennego, za to jest mnóstwo zdjęć ukazujących kulisy jej pracy. Piosenkarka pracuje obecnie nad swoją nową płytą i w związku z tym udzieliła szczerego wywiadu, w którym opowiedziała o swojej twórczości, ale też o cierpieniu, z jakim musiała się mierzyć lata temu. Jak zaznaczyła emocje były wówczas tak silne, że odczuwała silny ból nie tylko psychiczny, ale także fizyczny. Stan Kukulskiej znacznie się pogorszył, kiedy jej tata zmagał się z tętniakiem aorty brzusznej. - Byłam w strasznym stresie, pojawiły się zaciski w ciele, czułam dyskomfort i mocno się to na mnie odbijało. Ale zaczęłam podnosić się z tego, wykonałam ogromną pracę nad sobą. To było kilkanaście lat temu, ale nadal korzystam z tej wiedzy - podkreśliła w rozmowie z Plejadą piosenkarka. Jarosław Kukulski zmarł w 2010 roku.

Kukulska opowiada o swojej nowej płycie

Natalia Kukulska pracuje właśnie nad swoją nową płytą, o czym opowiedziała też w rozmowie z dziennikarzem Plejady. Premiera albumu Kukulskiej jest zaplanowana na październik 2024, do napisania zostały jej jeszcze dwa teksty. Otóż miesiąc temu premierę miał nowy utwór artystki zatytułowany "Dobrostan". Jest to pierwszy singiel promujący najnowszy album piosenkarki. - Najbardziej definiuje mnie moja aktualna twórczość. Każda nowa płyta jest nowym rozdziałem i prezentuje aktualną artystyczną tożsamość, więc tak naprawdę definiuję się co chwilę - powiedziała w rozmowie z Plejadą.