Była mamą Kacpra Kuszewskiego. Po jej śmierci zastąpiła ją Teresa Lipowska

Kacper Kuszewski po jej śmierci, przyznał, że drugą mamą stała się dla niego Teresa Lipowska, z którą grał w "M jak miłość". - Moja mama zmarła, gdy miałem dwadzieścia dwa lata. Byłem wtedy na studiach. Gdy zacząłem grać w "M jak miłość", nie miałem mamy, której bym mógł składać życzenia. Teresa powiedziała więc: "Możesz teraz do mnie wysyłać życzenia na Dzień Matki". To był sygnał od niej, że może być dla mnie kimś więcej niż starszą koleżanką z planu. I tak jest do dziś - wyznał kilka lat temu aktor grający postać Marka Mostowiaka.

Kacper Kuszewski (47 l.) nie ma już także ojca. Jarosław Kuszewski (+80 l.) był aktorem, który ostatnie lata życia spędził w Bydgoszczy i został pochowany na cmentarzu w w Rumi-Janowie. Stryjem gwiazdora "M jak miłość" był także Marian Kuszewski (+78 l.), dwukrotny srebrny medalista olimpijski w szermierce (jego grób znajduje się na Powązkach Wojskowych).

