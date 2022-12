Joanna Przetakiewicz o zaręczynach. To ona oświadczyła się Rinke Rooyensowi, i to w jaki sposób!

Kacper Kuszewski, najbardziej znany jako Marek Mostowiak z serialu M Jak Miłość, pożegnał się z produkcją w 2018 roku. To właśnie wtedy jego postać postanowiła wyjechać z rodziną do Australii. Można rzec, że to decyzja zrozumiała, zwłaszcza po wydarzeniach, jakie miały miejsce w serialu, w tym po śmierci Hanki Mostowiak (Małgorzata Kożuchowska), która "wjechała w kartony" i na zawsze zapisała się w pamięci widzów - także tych, którzy na co dzień M Jak Miłość nie oglądają. Kuszewski wciąż może wrócić do produkcji, skoro jego postać żyje, tak też zresztą zrobił w grudniu po odejściu, kiedy wyemitowano specjalny świąteczny odcinek. Czy wróci na stałe? Nie wiadomo, zwłaszcza po jego wystąpieniu w "Wykolejeni Podcast", gdzie zdradził wprost, ile zarobił na planie serialu.

Kuszewski wprost, ile zarabiał w M Jak Miłość! Podał konkretną kwotę, aż musieliśmy usiąść

Kacper Kuszewski pojawił się w "Wykolejeni Podcast", by porozmawiać o swojej karierze. Nie zabrakło oczywiście pytań o serial M Jak Miłość. Nagle grający przez lata Marka Mostowiaka aktor postanowił ujawnić, ile zarabiał.

"Ja pod koniec mojego bycia w M Jak Miłość miewałem np. 1 lub 2 dni zdjęciowych w miesiącu. Moja stawka to nie było trzy tysiące złotych, to było trochę mniej. Czy to waszym zdaniem są zarobki na poziomie gwiazdy najbardziej...? Pięć tysięcy miesięcznie? I to jest brutto, czyli odliczcie podatek, prowizję agencji. To są takie kwoty", powiedział Kacper Kuszewski.

Prowadzący wydawali się zaskoczeni jego słowami. "Naprawdę?! Poważnie?!", dopytywali. Ich reakcja najwyraźniej zachęciła aktora do tego, by być dumnym ze swojej wypowiedzi, choć w komentarzach ludzie nie są już aż tak łaskawi. "Chciałabym za dwa dni pracy zarabiać 5 tys. brutto", "5 tysięcy za dwa dni pracy?", "A ile on chciał za 2 dni pracy?", czytamy w komentarzach na TikToku.

Co o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach i zagłosujcie w naszej sondzie.

Zobacz również galerię zdjęć: Kacper Kuszewski znów w M jak miłość jako Marek Mostowiak. To najpilniej strzeżona tajemnica produkcji!

Sonda Kacper Kuszewski o zarobkach w M Jak Miłość. Jak oceniasz jego wypowiedź? Pozytywnie Negatywnie Neutralnie Trudno ocenić