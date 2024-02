Małgorzata Tomaszewska już paraduje z wózkiem! Ma w nim specjalny schowek

Co za komentarz!

Nie tylko piękna, ale i odważna! Gwiazda "Farmy" Ilona Krawczyńska chwali się ekstremalnymi pasjami. Bungee to dopiero początek!

Małgorzata Tomaszewska partner, mężowie, dzieci, ciąża

Małgorzata Tomaszewska w lipcu ogłosiła, że jest w ciąży. Mimo że była gwiazda TVP chętnie opowiada o swoich życiowych perypetiach, na razie nie chce zdradzić, kto jest ojcem jej znajdującej się cały czas w brzuchu córeczki. Małgorzata Tomaszewska ma także syna. Jego tatą jest Turek Ahmet Seygi Yigit Tarci, drugi mąż pięknej prezenterki. Pierwszym był kierowca i z jego powodu była prowadząca "Pytanie na śniadanie" w TVP zmieniła nazwisko na dwuczłonowe i nazywała się Tomaszewska-Słomina. O obecnym partnerze Małgorzaty Tomaszewskiej wiadomo bardzo mało. Informator portalu światgwiazd.pl podawał kiedyś, że mężczyzna jest w związku z prezenterką od dwóch lat. - Dwa poprzednie, nieudane małżeństwa nauczyły ją by chronić prywatność. Nigdy z nim nie pojawiała się publicznie i tak ma zostać. To jest dla nich najlepsze - argumentował. Małgorzata Tomaszewska często natomiast zabiera głos w sprawach związanych z macierzyństwem.

Małgorzata Tomaszewska ma już wózek. A w nim schowek o pojemności 10 kg!

Jakiś czas temu była prezenterka TVP wyjawiła, że nie jest zwolenniczką cesarskiego cięcia na życzenie. Tym razem Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się wózkiem, w którym będzie wozić swoje maleństwo. Zdecydowała się na model, który wyposażony jest w specjalny schowek o pojemności 10 kg. - Wózek jest porządnie wykończony i elegancki. Poza wyglądem jest oczywiście praktyczny - ma dobrą amortyzację i duże koła, które nadają się zarówno na asfalt jak i do parku. Gondola jest duża i ma system antyrefluksowy. Daszek z kolei ma niewiarygodnie duży zasięg i dwa duże okna wentylacyjne. A dodatkowo na dole mamy pojemny kosz - na 10 kg. Zmieści się nam tam absolutnie wszystko dla dziecka, a i zakupy spokojnie możemy do niego zapakować. Jednym słowem - Hit - zachwycała się Małgorzata Tomaszewska we wpisie na Instagramie. Nic tylko chodzić po sklepach...

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniała się Małgorzata Tomaszewska

Sonda Brakuje Ci Małgorzaty Tomaszewskiej w TVP? Tak, bardzo Może trochę Raczej nie Zdecydowanie nie Totalnie mnie to nie obchodzi