Małgorzata Tomaszewska wyjawiła imię córeczki! Wiadomo już, kto je wybrał!

Małgorzata Tomaszewska to postać, której przedstawiać nie trzeba. Prezenterka przez lata zaskarbiła sobie sympatię widzów, prowadząc najważniejsze wydarzenia rozrywkowe, a także poranne "Pytanie na śniadanie". Pod koniec stycznia jednak podziękowano jej za pracę w "Pytaniu na śniadanie". Lada chwila Małgorzata Tomaszewska powita na świecie swoje drugie dziecko. Gwiazda pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi obserwującymi na Instagramie. Właśnie ostatnio poinformowała o tym, jakie imię będzie miało jej drugie dziecko!

Małgorzata Tomaszewska wyjawiła imię drugiego dziecka! Wiadomo, kto pomagał!

Jakiś czas temu, prezenterka postanowiła wziąć udział w sesji, w której wyjawiła imię swojego drugiego dziecka. Wcześniej w rozmowie z "Plejadą" wygadał się sam ojciec prezenterki, Jan Tomaszewski.

- Kocham cię Laurka" - to były pierwsze słowa, jakie nasz synek wypowiedział do brzuszka. I wtedy już wiedzieliśmy, że spośród wszystkich propozycji to jest właśnie imię dla naszej córeczki. Laura. - czytamy pod zdjęciem.

