Na początku lat 80. Małgorzata Zajączkowska wyjechała z Polski z zamiarem urlopu. Nikt jednak nie przewidywał, że krótka wizyta zamieni się w 16 lat życia poza granicami naszego kraju. W Stanach Zjednoczonych gwiazda rozpoczęła zupełnie nowy etap swojej kariery, zdobywając role w produkcjach i grając u boku największych gwiazd Hollywood. Jej nazwisko zaczęło być kojarzone z profesjonalizmem i aktorskim kunsztem, a mimo to, u szczytu możliwości, zdecydowała się wrócić do kraju. Co kryło się za tą decyzją?

Małgorzata Zajączkowska miała trudne życie. Los nie był dla niej łaskawy

Początki za oceanem były dla Zajączkowskiej trudne, ale szybko udało jej się znaleźć agenta i rozpocząć pracę na amerykańskim rynku. Zagrała między innymi w "All My Children", wystąpiła u Woody’ego Allena, a także partnerowała Glenn Close i Christopherowi Walkenowi - jej role były przez krytyków typowane do prestiżowych nagród. Wydawało się, że świat stoi przed nią otworem.

Jednak w cieniu sukcesów zawodowych rozgrywał się dramat osobisty kobiety. Po rozwodzie z Karolem Steinem Zajączkowska została sama z synem, bez wsparcia, do którego przywykła. W wywiadach nie ukrywała, że to był dla niej trudny czas. Psychiczne obciążenie i brak wsparcia skłoniły ją do powrotu do Polski, gdzie mogła liczyć na rodzinę i znajome środowisko.

Nigdy nawet przez chwilę nie żałowałam, że porzuciłam życie w Ameryce, by od nowa budować je w Warszawie - powiedziała aktorka w rozmowie z "Panią".

Jej syn Marcel, choć początkowo przyjechał z nią do Warszawy, po latach wrócił do USA, gdzie mieszka do dziś. Małgorzata Zajączkowska z szacunkiem odnosi się do jego prywatności i niechętnie opowiada o jego życiu, zaznaczając jedynie, że łączy ich silna więź, a Amerykę wciąż odwiedza z sentymentem.

