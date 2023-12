Mało brakowała, a Roksana Węgiel pokazałaby za dużo... Wszystko przez zdradliwą kreację

Roksana Węgiel na Gali Marka Roku 2023

Roksana Węgiel nie próżnuje. Piosenkarka często pojawia się na różnego rodzaju eventach i galach. Odkąd oficjalnie potwierdziła związek z Kevinem Mglejem (26 l.) narzeczony regularnie towarzyszy jej w tego typu wyjściach. Nie inaczej było podczas Gali Marka Roku 2023. Roksana została w jej trakcie doceniona za pracę nad swoją marką. Dostała statuetkę za Kobiecą Markę Roku 2023. Wieczór mógł się zakończyć jednak sporą wpadką celebrytki...

Wszystko przez kreację, którą wybrała na galę. Roksana miała na sobie długą, fioletową suknię z cekinami. To, co szczególnie przyciągało do niej uwagę, to efektowne rozcięcie i wycięcie na biodrze. Było ono na tyle odważne, że prezentowało fragment biodra Roksany. Niestety, w momencie, gdy piosenkarka obróciła się bokiem do zdjęć - do których pozowała m.in. razem z Dodą (39 l.) - sztywny materiał kreacji odsłonił nieco więcej niż powinien. Cudem obyło się bez większej wpadki!

Dodajmy, że pojawienie się na gali nie było jedynym obowiązkiem Roksany tego dnia. Piosenkarka wcześniej wzięła też udział w nagrywaniu Wielkiego Kolędowania z Polsatem na Podhalu. Koncert będzie emitowany w wigilijny wieczór.

