Roksana Węgiel i Kevin Mglęj. Kiedy ślub?

Roksana Węgiel - mimo że w dorosłość wkroczyła dopiero w 2023 roku - niedługo po skończeniu 18 lat, zdecydowała się przyjąć oświadczyny od starszego od niej o osiem lat Kevina Mgleja. Późniejsze wypowiedzi Roxie jasno wskazują na to, że decyzja o ślubie nie była pochopna. Piosenkarka zdradziła, że już po tym, gdy wyjdzie za mąż, będzie nosić podwójne nazwisko. Młodzi coraz intensywniej myślą o szczegółach najważniejszego dnia w ich życiu. Roksana Węgiel niedawno odniosła się do plotek dotyczących terminu jej ślubu z Kevinem Mglejem. Na mieście mówiło się, że na się on odbyć w 2024 roku. - W przyszłym roku – tak, to jest prawda - potwierdziła Roxie. Na razie narzeczeni mieli okazję z bliska zobaczyć, jak wygląda inny ślub.

Roksana Węgiel na ślubie zrobiła niesamowitą furorę. "Wyglądasz obłędnie"

Okazja była szczególna, bowiem na ślubnym kobiercu stawał przyjaciel Kevina Mgleja. Sama Roksana Węgiel na ślubie zrobiła niesamowitą furorę, pojawiając się w ultraodważnej kreacji odsłaniającej jej zgrabne nogi. Czarna suknia przyciągała wzrok. Całość dopełniała się rzucająca się w oczy biżuteria. Wszyscy patrzyli na Roxie! - Coś czuję, że (niezamierzenie) ale przyćmiłaś pannę młodą - stwierdziła jedna z internautek. "Jaka śliczna", "przepiękna", "wyglądasz obłędnie" - zachwycali się inni użytkownicy Instagrama. Czy Roksana Węgiel przesadziła ze swoją kreacją? Ciekawe, czy panna młoda miała do niej pretensje...

