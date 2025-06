Joanna Krupa, modelka i prezenterka znana z prowadzenia programu "Top Model", od lat dzieli się z mediami swoją codziennością i przekonaniami. Choć na co dzień funkcjonuje w świecie show-biznesu, który często unika tematów religijnych, ona otwarcie mówi o tym, że wiara jest dla niej czymś ważnym i naturalnym. Podczas jednej z ostatnich rozmów otworzyła się na temat osobistych doświadczeń oraz tego, w jaki sposób religia wpłynęła na jej wychowanie.

Mama Joanny Krupy widziała Jezusa!

W wywiadzie dla portalu pudelek.pl Joanna Krupa opowiedziała o duchowej historii z życia swojej mamy, która – jak twierdzi – jako dziecko miała wyjątkowe przeżycie. Według relacji modelki, jej mama w młodym wieku, razem z kilkorgiem innych dzieci, miała wizję nieba, w której ujrzeli Jezusa.

Moja mama jak była mała chyba - nie chcę skłamać, miała 11 albo 12 lat - nie chcę wyjść na jakąś taką wariatkę, ale z piątką dzieci widziała Jezusa w niebie. I mama zawsze nas wychowywała, żeby wierzyć, chodziliśmy do kościoła i nigdy nie czułam się, że muszę się bać na ten temat mówić - wyjawiła Krupa.

To właśnie duchowe podejście jej matki miało duży wpływ na Krupę oraz jej siostrę. Od najmłodszych lat były uczone, że wiara to coś więcej niż obowiązek - to sposób patrzenia na świat i ludzi. Chociaż sama mieszkała przez wiele lat za granicą, gdzie podejście do religii bywa różne, nigdy nie czuła się skrępowana, by mówić o swoich przekonaniach. Co, jednak jeśli potencjalny partner nie podziela jej religijnych poglądów? Joanna przyznaje, że nie byłoby to dla niej przeszkodą.

Każdy przechodzi przez różne historie w życiu, pochodzi z różnych rodzin, nie każdy musi wierzyć, bo tego się nie uczą, albo tego nie czują, albo nie wiedzą od rodziny. Ale wiesz, dla mnie jest najważniejsze, żeby ktoś miał dobre serce, żeby nie krzywdził innych (...) Wiesz, co, nie miałabym problemu, ale może bym chciała go w tym kierunku przekonać, albo mu pokazać, albo wziąć go do kościoła. Nie miałam takiej osoby, która by nie wierzyła, to ciężko mi jest powiedzieć. Ale myślę, że jakby relacja była dobra i by był dobrym człowiekiem, to byłoby okej - przyznała Krupa.

