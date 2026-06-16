Mama Qczaja wyznała brutalną prawdę o synu. „Razem z moim dzieckiem zdrowieję”

Kim jest Qczaj?

Daniel Qczaj Kuczaj to 39-letni trener fitness i motywator z Podhala, który zbudował markę na byciu „góralskim harpagonem”. Zanim został celebrytą, uciekł do Warszawy jako 16-latek, grał w teatrze Buffo i pracował jako fryzjer. W mediach zaistniał, łącząc ćwiczenia z siarczystym humorem, ale prawdziwy rozgłos przyniosły mu radykalne wyznania. Publicznie obnażył swoją przeszłość: przyznał, że był ofiarą pedofilii, wychował się w patologicznym domu z ojcem alkoholikiem, sam popadł w ciężkie uzależnienie od alkoholu i narkotyków oraz podjął próbę samobójczą. Jest zdeklarowanym gejem, od lat żyje w pełnej abstynencji i głośno leczy swoje traumy na terapii.

Qczaj miał trudne dzieciństwo

Mama Qczaja, gdy syn był dzieckiem wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Jak wyznała w rozmowie z Kozaczkiem - wróciła do Polski z konkretnego powodu.

- Wróciłam, bo po prostu tam byłam połowę swojego życia z moimi dziećmi a w tym momencie tak wyszło, że wróciłam do mojego dziecka, do mojego syna który miał ciężki czas i było bardzo źle i musiałam - opowiadała mama Qczaja.

Kobieta wyjechała, gdy chłopak miał zaledwie 13 lat. Wyjechała razem z partnerem, aby zarabiać pieniądze na utrzymanie dzieci. Nie ukrywa, że była dumna z wielu decyzji swojego syna, szczególnie, gdy grał w teatrze. Do dziś lubi nim się chwalić.

Przyznała też, że widziała smutek Daniela, ale nigdy nie skłamał co do swojej przeszłości. Nie tylko co do alkoholu, ale również przemocy domowej.

- Dzieci też no były, były nieraz no jakby nie było zawsze jakoś tak, ale psychicznie no było różnie no. Jeżeli jest alkohol to jest, co można powiedzieć. Ja się na przykład boję alkoholu - powiedziała mama Qczaja dla Kozaczka.

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Qczaj miał prośbę do matki

Mama Qczaja w tym podcaście wspomniała, że razem z synem nie pije alkoholu. Zrobiła to wszystko dla niego, aby go wspierać w tej walce. Kobieta przez lata obwiniała się o to, że problemy Qczaja powstały właśnie przez jej zachowanie oraz wyjazd zagranicę.

- Pewne rzeczy nawet mnie Daniel kiedyś o to poprosił, żeby zaczęła chodzić, tak. Ja się go zapytam, jak ci pomóc, a on mi powiedział otwarcie, mi powiedział: idź na terapię - powiedziała mama Qczaja dla Kozaczka.

Jak zaznaczyła - chciał, aby zawalczyła też o swoje życie.

Tak matka Qczaja poznała jego orientację

Qczaj od lat jest zadeklarowanym gejem. Nie ukrywał tego, ale jak zaznaczał, miał trudny coming out. Mama trenera personalnego w rozmowie z Kozaczkiem wyznała, jak dowiedziała się o jego orientacji.

- Wiedziałam wcześniej, ale ja się też dowiedziałam bardzo w niefajny sposób. Moja świętej pamięci teściowa przez telefon po prostu wydarła się... Ja byłam w Stanach, mój syn był w Polsce (...) ona wykrzyczała do telefonu po prostu: twój syn to p***ł. (...) Słyszałam, jak płacze, ja po prostu mu powiedziałam: nie płacz, ja wiem o tym, kocham cię takiego, jakim jesteś - powiedziała mama Qczaja.

Okazało się, że przez jego wyznanie, ale i głośne mówienie o nałogu oraz problemach rodzinnych - część rodziny od niego się odwróciła. Udają, że Qczaj nie istnieje.

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