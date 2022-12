Mama Sary James zachwyca głosem! Pani Arleta ma szansę na ogromną karierę

Sara James miała bardzo intensywny i owocny rok. Młodziutka wokalistka postanowiła podbić światowy rynek muzyczny. Dziewczyna spędziła kilka tygodni w Los Angeles, gdzie walczyła o finał w reality show "America’s Got Talent". Sara oczarowała publiczność i przede wszystkim jurorów. Nawet legendarnie surowy Simon Cowell (62 l.) był zachwycony jej osobowością i głosem. James doszła do samego finału, a tuż przed ogłoszeniem wyników "America’s Got Talent", zaśpiewała w towarzystwie legendarnej grupy Black Eyed Peas.

I choć ma dopiero 14 lat, Sara może pochwalić się ogromnymi sukcesami. Mimo to, nie uderzyła jej woda sodowa. Wokalistka, chętnie występuje dla naszej publiczności. W święta zaprezentowała się w specjalnym odcinku "Szansy na sukces". Tym razem nie zaśpiewała sama. Na scenie towarzyszyła jej ukochana mama Arleta. - Dzięki wielkie za zaproszenie do świątecznego odcinka "Szansy na sukces". Życzę Wszystkim wesołych, zdrowych i spokojnych świat! - napisała Sara na Instagramie.

Mama z córką zaśpiewały kolędę - Pójdźmy wszyscy do stajenki. Publiczność była zachwycona głosem pani Arlety. Kobieta ma mocny i piękny głos. Fani nie mają wątpliwości, że mama Sary ma szansę odnieść ogromny sukces na polskim rynku muzycznym. Czy się na to zdecyduje? My mocno trzymamy za nią kciuki.

