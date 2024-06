Tym teraz zajmuje się Piotr Rubik. Aż trudno uwierzyć

jkk 9:37 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Piotr i Agata Rubik wiodą w Miami życie jak z bajki. Rodzina niedawno kupiła piękny apartament nad oceanem i wygląda na to, że raczej nie mają zamiaru wracać do Polski. Tymczasem wyszło na jaw, czym teraz zajmuje się kompozytor wielkich polskich przebojów, szczególnie kiedy pada deszcz. Zobacz to w naszej galerii zdjęć.