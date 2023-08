Mandaryna - dzieci, taniec, śpiew i biznes

Mandaryna powróciła! W mediach społecznościowych na profilu byłej żony Michała Wiśniewskiego można obejrzeć nagranie z jednego z jej występów. Widać, że Marta jest w świetnej formie i może jeszcze sporo namieszać w naszym show-biznesowym światku. W ostatnich latach głośniej niż o Mandarynie było raczej o jej synu Xavieru, który nagrał z ojcem piosenkę i pochwalił się współpracą z Roksanną Węgiel! Z kolei łudząco podobna do mamy Fabienne Wiśniewska, córka wokalisty Ich Troje i Mandaryny, dostała się na Akademię Sztuk Pięknych, a jej prace zrobiły prawdziwą furorę. Sama Marta Wiśniewska, która jest przede wszystkim znakomitą tancerką, realizuje się w biznesie, ale postanowiła też przypomnieć fanom swój głos.

Mandaryna brała lekcje śpiewu. Dostała namiar od Grzegorza Skawińskiego. Jak teraz śpiewa Marta Wiśniewska?

Mandaryna, która z Michałem Wiśniewskim rozwiodła się w 2006 roku, nadal wygląda pięknie. 45-letnia artystka ma już dorosłe dzieci, więc może więcej czasu poświęcić na swoje muzyczne pasje. A przecież nie od dziś wiadomo, że na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Co do samego śpiewania, to lata temu Marta Wiśniewska byłą wręcz miażdżona przez ekspertów za występy na żywo. Potem dostała od Grzegorza Skawińskiego namiar do nauczyciela. - Jeżdżę do Sopotu raz na dwa tygodnie. Spędzam tam trzy dni. Pani profesor leczy nie tylko mój głos, ale i moją duszę. Ale nie chcę niczego nikomu udowadniać. Śpiewu uczę się tylko dla siebie - wyznała kiedyś w rozmowie z "Vivą". Zobaczcie w naszej galerii, jak przez lata zmieniła się Mandaryna. Pod zdjęciami znajduje się nagranie z występu byłej żony Michała Wiśniewskiego. Czy lekcje śpiewu u profesora od Grzegorza Skawińskiego jej pomogły?