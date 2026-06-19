Mandaryna w „Tańcu z gwiazdami”? Ten wybór może wzbudzić kontrowersje

Maksymilian Kluziewicz
2026-06-19 12:30

Polsat już podgrzewa atmosferę przed jesienną edycją „Tańca z gwiazdami”, ujawniając pierwsze szczegóły. Stacja potwierdziła udział Heleny Englert, a teraz do mediów trafiły informacje o kolejnym głośnym nazwisku. W tanecznym show ma podobno wystąpić Mandaryna. Jej przeszłość może jednak wywołać niemałe zamieszanie.

Program „Taniec z gwiazdami” emitowany jest w Polsce od ponad dwóch dekad, a mimo to nadal przyciąga przed telewizory tłumy widzów. Mając na uwadze ogromną widownię, telewizja Polsat zadecydowała o kontynuacji popularnego formatu rozrywkowego. Produkcja powoli odkrywa karty, podając do publicznej wiadomości pierwsze gwiazdy nowej, jesiennej odsłony.

Helena Englert w "Tańcu z gwiazdami"

Od zakończenia ostatniej edycji, w której triumfował Gamou Fall, nie minęło wiele czasu, a Polsat już zrobił widzom niespodziankę. Stacja oficjalnie poinformowała, że we wrześniu o Kryształową Kulę zawalczy Helena Englert. Młoda artystka jest pociechą aktorskiej pary, Beaty Ścibakówny oraz Jana Englerta, a szerszej publiczności dała się poznać dzięki roli w produkcji „Rodzinka.pl”. Według ustaleń „Faktu”, na liście uczestników znajdą się jeszcze inne, równie gorące nazwiska.

Marta Wiśniewska na parkiecie „Tańca z gwiazdami”

Z najnowszych przecieków wynika, że obok Heleny Englert swoje umiejętności zaprezentuje także Marta Wiśniewska, funkcjonująca w show-biznesie pod pseudonimem Mandaryna. Była małżonka lidera Ich Troje była wielokrotnie typowana do udziału w programie, jednak jej kandydatura budzi pewne wątpliwości. Głównym argumentem krytyków jest fakt, że Mandaryna jest dyplomowaną tancerką i właścicielką szkoły tańca, co może stawiać ją w uprzywilejowanej pozycji wobec innych gwiazd.

Z drugiej strony, oceniający zmagania na parkiecie wielokrotnie przypominali, że techniki tańca nowoczesnego i towarzyskiego to dwa odrębne światy. Warto zauważyć, że w poprzednich sezonach występowały już osoby posiadające wcześniejsze doświadczenie taneczne, na przykład Iza Miko, Julia Żugaj czy Blanka.

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Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, uśmiecha się, pozując na ściance promocyjnej programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Ma na sobie szarą, jeansową kurtkę z odkrytym brzuchem oraz ciemne spodnie. O jej udziale w show przeczytasz więcej na naszym portalu.
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MANDARYNA
TANIEC Z GWIADAMI