Mandaryna w „Tańcu z gwiazdami”? Ten wybór może wzbudzić kontrowersje

Program „Taniec z gwiazdami” emitowany jest w Polsce od ponad dwóch dekad, a mimo to nadal przyciąga przed telewizory tłumy widzów. Mając na uwadze ogromną widownię, telewizja Polsat zadecydowała o kontynuacji popularnego formatu rozrywkowego. Produkcja powoli odkrywa karty, podając do publicznej wiadomości pierwsze gwiazdy nowej, jesiennej odsłony.

Helena Englert w "Tańcu z gwiazdami"

Od zakończenia ostatniej edycji, w której triumfował Gamou Fall, nie minęło wiele czasu, a Polsat już zrobił widzom niespodziankę. Stacja oficjalnie poinformowała, że we wrześniu o Kryształową Kulę zawalczy Helena Englert. Młoda artystka jest pociechą aktorskiej pary, Beaty Ścibakówny oraz Jana Englerta, a szerszej publiczności dała się poznać dzięki roli w produkcji „Rodzinka.pl”. Według ustaleń „Faktu”, na liście uczestników znajdą się jeszcze inne, równie gorące nazwiska.

Marta Wiśniewska na parkiecie „Tańca z gwiazdami”

Z najnowszych przecieków wynika, że obok Heleny Englert swoje umiejętności zaprezentuje także Marta Wiśniewska, funkcjonująca w show-biznesie pod pseudonimem Mandaryna. Była małżonka lidera Ich Troje była wielokrotnie typowana do udziału w programie, jednak jej kandydatura budzi pewne wątpliwości. Głównym argumentem krytyków jest fakt, że Mandaryna jest dyplomowaną tancerką i właścicielką szkoły tańca, co może stawiać ją w uprzywilejowanej pozycji wobec innych gwiazd.

Z drugiej strony, oceniający zmagania na parkiecie wielokrotnie przypominali, że techniki tańca nowoczesnego i towarzyskiego to dwa odrębne światy. Warto zauważyć, że w poprzednich sezonach występowały już osoby posiadające wcześniejsze doświadczenie taneczne, na przykład Iza Miko, Julia Żugaj czy Blanka.

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