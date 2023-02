Marcelina Zawadzka chce zajść w ciążę! Ma tylko jedną obawę

Marcelina Zawadzka, modelka i prezenterka telewizyjna związana z Polsatem. W latach 2015-2020 współprowadziła "Pytanie na śniadanie", a także była gospodynią "Lajk!", "Bake Off - Ale ciacho!", "Bake Off Junior" i "The Voice of Poland" na antenie TVP. Od grudnia 2021 roku pracuje w Polsacie, gdzie jest współprowadzącą reality show "Farma". Prywatnie Zawadzka jest w związku z Maxem Gloecknerem, niemieckim biznesmenem. Ta dwójka zaczęła spotykać się w 2021 roku.

W jednym z ostatnich wywiadów Marcelina Zawadzka wyznała, że jest jest już gotowa na ślub i… dziecko.

Marcelina Zawadzka jest gotowa na dziecko. Boi się tylko jednej rzeczy

W rozmowie z reporterką Jastrząb Post prowadząca "Farmy" zdradziła, że jest pewna uczuć do swojego partnera i uważa go za "tego jedynego". Na razie zakochani nie planują ślubu. Zawadzka nie chce też wywierać presji na Maxie. Przyznała za to, że jest już gotowa na zostanie mamą!

- Chciałabym najpierw ślub, ale temat badam. Mam coraz więcej dzieci wokół siebie, ale jeszcze to nie są moje... Ale raczej jestem gotowa - powiedziała.

Prezenterka ma jednak jedną obawę. Chodzi o zmiany w wyglądzie, do których może dojść podczas ciąży, a zwłaszcza tego, że "pójdzie jej w bary".

- Tego akurat u mnie się boję... Pewnie pójdę w bary i będę taka - powiedziała, prezentując gestami, jak może wyglądać w trakcie ciąży.