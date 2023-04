Marcin Czerwiński z viralowym hitem! Taki jest "Brokat"

Nowy singiel Marcina osadzony jest w klimacie muzyki Reggaeton, co słychać w szczególności w refrenach, gdzie charakterystyczne dla tego gatunku dembow (syntetyzowana perkusja o charakterystycznym brzmieniu) stanowi główny element brzmienia. Za produkcję odpowiada polsko - latynoski team producencki The Lions Cartel.

Kim jest Marcin Czerwiński?

Marcin Czerwiński to kompozytor, wokalista i producent. Pierwszy raz dał się poznać w programie Polsatu „Must Be The Music. Tylko Muzyka”. Wokalistka jednak poszedł w kierunku swojego ulubionego gatunku muzycznego Urban Music, Reggaeton i Afro Pop. Jest nazywany prekursorem tej muzyki w naszym kraju. Marcin jest autorem swoich tekstów, komponuje muzykę dla siebie oraz dla innych artystów. Był również jurorem w programie „Śpiewajmy Razem - All Together Now” w Telewizji Polsat.

Marcin pochodzi z Częstochowy, ale od wielu lat mieszka w Warszawie. Muzyka to jego pasja. Komponowanie i produkcja sprawia mu ogromną radość i jest zarazem ściśle połączona z jego życiem zawodowym. Uwielbia też sport i ciężkie motocykle tzw. bad bike. Jego utwory możemy usłyszeć w wielu stacjach radiowych i telewizjach muzycznych. Na swoim koncie ma wiele singli oraz w współprace m.in. z Popkiem, Bonsonem i Magdą Femme.

Zobacz teledysk do piosenki "Brokat" Marcina Czerwińskiego