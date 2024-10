Marcin Daniec opowiedział o swojej emeryturze. Ma powody do narzekania?

"Głodowe" emerytury polskich gwiazd

O emeryturach gwiazd powiedziano już naprawdę wiele. W sieci bardzo często pojawiają się informacje dotyczące zarówno niskich jak i wysokich przelewów, które wypływają na konta artystów. Na początku roku na temat swojej emerytury wypowiedział się Krzysztof Cugowski (74 l.). Muzyk w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że nie da rady przeżyć z tego, co wypłaca mu ZUS.

O niskich emeryturach opowiadały również Maryla Rodowicz (78 l.) oraz Maria Winiarska. Do chóru niezadowolonych dołączyła niedawno Mariola Bojarska-Ferenc (63l.). Gwiazda otrzymuje około 1800 zł. Jak sama powiedziała, gdyby nadal nie pracowała, to nie wystarczyłoby na normalne życie.

Ze względu na specyfikę pracy artyści często zatrudni są na kontraktach lub umowach "śmieciowych", z których nie opłaca się składek lub są one bardzo niskie. Potwierdziła to sama Rodowicz.

Większość ludzi ma taką emeryturę. W latach 70. i 80. nikt nie myślał o emeryturze, nie zadbaliśmy o to, że trzeba płacić jakieś składki - mówiła piosenkarka w jednym z wywiadów.

Marcin Daniec o emeryturze. Wszystko wcześniej zaplanował

Ostatnio na temat emerytur wypowiedział się Marcin Daniec (67 l.). Czy on również ma powody do narzekania? W rozmowie z "Wprost" przyznał, że kwota, którą otrzymuje jest "przyzwoita". Zaznaczył przy tym, że już dawno planował, co czeka go "na starość". "Mam przyzwoitą emeryturę, bo myślałem o niej już wcześniej" - przyznał kabareciarz. Co więcej, przez to, że w przeszłości służył w wojsku, jego emerytura jest o kilkaset złotych wyższa.

Dodatkowo jest wyższa o kilkaset złotych, ponieważ po studiach zostałem powołany do wojska, spędziłem 12 miesięcy w Szkole Podchorążych Rezerwy we Wrocławiu, rozmawia pani z niedoszłym podporucznikiem - dodał Daniec.

Stwierdził również, że nie ma zamiaru rezygnować z występów, bo jego zawód nie ma "żadnego limitu wieku".

