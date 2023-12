Marcin Hakiel przedstawił nową ukochaną dzieciom. Razem z Helenką buszowały po sklepach. Mamy zdjęcia

nr | xl 4:40 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W domu Marcina Hakiela (40 l.) ruszyły już przygotowania do świąt. Razem ze swoją córką Helenką (10 l.) wybrał się więc do centrum handlowego, by kupić pierwsze ozdoby do jej pokoju. Towarzyszyła im nowa ukochana tancerza - Dominika. Widać, że bardzo polubiła się z córką Hakiela i Katarzyny Cichopek (41 l.). Razem buszowały po sklepach. Zobaczcie zdjęcia.