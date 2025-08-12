Marcin Miller z Boys ma poważne problemy ze zdrowiem! Czeka go operacja. "Boli praktycznie cały czas"

Marcin Miller od 1990 roku jest liderem i wokalistą grupy disco polo Boys. To on wyśpiewał Polakom niezapomniane hity, jak: "Jesteś szalona", "Wolność", czy "Chłop z Mazur". Artysta działa także solo i jak zawsze świetnie mu idzie. Na lato 2025 zaplanował trasę koncertową. Ale wygląda na to, że teraz Miller będzie musiał zająć się swoim zdrowie. Z potwornym bólem trafił do szpitala!

Stan zdrowia Millera cały czas się pogarsza

Marcin Miller z Boys Zdradził, że na zrobionym zdjęciu RTG, że zamiast być lepiej, jest gorzej. Artysta musi przebywać w szpitalu, gdzie konieczne są specjalistyczne zabiegi i rehabilitacja. Jak wyznał gwiazdor disco polo, najpewniej nie obejdzie się też bez operacji.

Myślę, że operacja kręgosłupa jest nieunikniona. Kręgosłup boli praktycznie cały czas. Czemu tak się dzieje? Nie wiem. Może przez pracę, ciągłe podróże, natychmiastowe wejście na scenę bez rozgrzewki?

- powiedział Marcin Miller.

Marcin Miller ma przepuklinę trzech kręgów kręgosłupa

Marcin Miller od choruje na przepuklinę trzech kręgów kręgosłupa. Doszło już nawet do tego, że schorzenie utrudnia mu codzienne funkcjonowanie.

Z wiekiem niestety kręgi już są tak poprzecierane, że wystarczy jedno szarpnięcie. I pójdzie. I boli

- przyznał Miller w rozmowie z Faktem.

"Boli praktycznie cały czas"

Gwiazdor disco polo jednak się nie poddaje. Chodzi na sesje rehabilitacyjne, ma osobistego trenera, masażystę i plan ćwiczeń. Jednak powrót do zdrowia utrudnia moc no fakt, że wokalista zamiast odpoczywać, cały czas koncertuje!

Lekarze sugerują, że powinna operacja powinna zostać wykonana "bez zbędnej zwłoki". Ale rozchwytywany na letnich scenach Miller ma chyba nadzieję, że sprawa "rozejdzie się po kościach". Zobacz też: Marcin Miller płaci fortunę za leczenie! Padły konkretne kwoty. Gwiazdor disco polo miażdży NFZ

"Jestem ciężkim przypadkiem"

Jestem ciężkim przypadkiem. Nie klinicznym, ciężkim przypadkiem jako człowiek. W tygodniu przechodzę rehabilitację, a w weekend pojadę w trasę i wszystko zepsuję. Na co dzień i na scenie funkcjonuję, dzięki lekom przeciwbólowym

- zdradził Miller.

Sonda Czy Marcin Miller to król discopolo? TAK, NIE MA KONKURENCJI! JEST NAJLEPSZY! NIE, WOLĘ INNYCH ARTYSTÓW JEST DOBRY, ALE LUBIĘ TEŻ INNYCH