Marcin Mroczek zniknie z „M jak miłość”? Te słowa serialowego Piotra Zduńskiego brzmią jak pożegnanie

Pierwszy klaps na planie serialu "M jak miłość" padł 25 sierpnia 2000 r. To już 23 lata, odkąd bohaterowie telenoweli o rodzinie Mostowiaków towarzyszą Polakom w długie wieczory. Wielu widzów nie wyobraża sobie popołudniowego relaksu bez kolejnego odcinka ulubionej produkcji. Przez te lata bohaterowie dorośli, niektóre postacie zniknęły z anteny, by dać miejsce nowym gwiazdom. Kilku aktorów nie ma już wśród nas, ale cały czas ich wspominamy - Witold Pyrkosz czy Emilian Kamiński dla wielu z nas na zawsze pozostaną już Lucjanem i Wojtkiem.

Marcin Mroczek żegna Andrzeja Precigsa

W niedzielę, 27 sierpnia, media obiegła kolejna smutna informacja o tym, że jeden z aktorów produkcji Andrzej Precigs odszedł na zawsze. Gwiazdy żegnają serialowego Zbigniewa Filarskiego - Kasia Cichopek rozpłakała się na wizji przekazując widzom informację o jego nagłej śmierci, Anna Mucha opublikowała wspomnienie, podobnie uczynił Marcin Mroczek publikując poruszające słowa: "Wiele chwil za nami, wiele rozmów. Spotkanie na planie z Tobą było zawsze fascynujące. To jak kreowałeś swoją postać, a jakim byłeś człowiekiem, jest dowodem twojej niesamowitej osobowości. Będzie mi brakowało naszych rozmów i wspólnych scen. Spoczywaj w spokoju"

Mroczek publikuje jubileuszowy filmik "M jak miłość". Fani zaniepokojeni

Dwa dni wcześniej Mroczek opublikował wspominkowy filmik z planu serialu. Przypomniał, że bywa na nim regularnie od 23 lat, i że była to największa przygoda jego życia. Internautów zaniepokoił czas przeszły użyty przez aktora. Czyżby miał zamiar opuścić macierzystą produkcję. Takie domysły krążą od czasu jego wpisu. Zwłaszcza, że w ostatnim sezonie bohater grany przez Piotra miał kłopoty ze zdrowiem. Czyżby scenarzyści powoli przygotowywali się do wygaszenia jego wątku?

"Powiem wam tylko tyle, że to była fantastyczna przygoda i cieszę się, że tu jestem. Te 23 lata to były naprawdę cudowne i niesamowite momenty w moim życiu". Czy też uważacie że brzmi to jak pożegnanie. Wyobrażacie sobie serial, bez sympatycznego prawnika? Dajcie znać w sondzie poniżej!

