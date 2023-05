Marcin Prokop mówi o planach rozdzielenia go z Dorotą Wellman!

Fanom "Dzień Dobry TVN" trudno wyobrazić sobie Marcina Prokopa i Dorotę Wellman w konfiguracjach z innymi prezenterami. Dziennikarz zdradził nam, że kiedyś pojawił się pomysł, by rozdzielić ich w programie, ale na szczęście wszystko skończyło się fiaskiem. Na antenie śniadaniówki TVN Wellman i Prokop już chyba zawsze pozostaną nierozłączni. - Bywały dawno temu takie pomysły, by nas rozdzielić, ale ustały i już się nie pojawiają - zdradza w rozmowie z „Super Expressem” Marcin Prokop. Zapytaliśmy dziennikarza także, czy wyobraża sobie inną prezenterkę u boku niż Dorota? - Mam dużą wyobraźnię, ale dopóki lubimy ze sobą pracować, to nie muszę sobie tego wyobrażać na szczęście - dodaje z uśmiechem.

Dorota Wellman i Marcin Prokop. Najsympatyczniejszy duet w telewizji?