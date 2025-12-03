Marek Bukowski przyłapany na gorącym uczynku. Popijał sobie na ulicy?! Są zdjęcia

Marek Bukowski po raz kolejny staje się bohaterem zamieszania. W poniedziałek około godz. 19 w warszawskim kinie Kultura na ul. Krakowskie przedmieście rozpoczęła się premiera filmu samego Jana Englerta. Gwiazdor zaprosił przyjaciół, również aktorów. Kibicowały mu żona i córka. Po emisji filmu, około godz. 21, Marek Bukowski wyszedł z kina i ruszył w stronę swojego auta. Wyjął z niego flaszkę i nie myśląc za wiele napił się z gwinta, stojąc pomiędzy autami. Po paru łykach wrócił na imprezę. Widocznie tego wieczoru wolał pić to, co sam sobie przywiózł. Może była to herbatka?

Już kiedyś miał problem przez narkotyki

Przypomnimy tylko, że gwiazdor seriali "Leśniczówka" i "Na dobre i na złe" kilka lat temu został zatrzymany przez policję, która w jego samochodzie znalazła 4 gramy marihuany. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone. "Pracuję od 25 lat, wiecie, kim jestem, znacie moją rodzinę, ciągle tę samą. Jestem wciąż tą samą osobą, a nie kryminalistą" - napisał wtedy w sieci.

Do domu odwiozła go tej nocy koleżanka...

