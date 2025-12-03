Marek Bukowski przyłapany na gorącym uczynku. Popijał sobie na ulicy?! Są zdjęcia

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-12-03 5:30

Przyłapany na gorącym uczynku! Aktor Marek Bukowski (56 l.) nie dał rady ukryć swojego pragnienia. Podczas premiery filmu o życiu Jana Englerta, wyszedł do samochodu, by się napić. Sięgnął po brązowy napój w szklanek butelce. Czyżby to była zimowa herbatka na rozgrzanie?

Marek Bukowski po raz kolejny staje się bohaterem zamieszania. W poniedziałek około godz. 19 w warszawskim kinie Kultura na ul. Krakowskie przedmieście rozpoczęła się premiera filmu samego Jana Englerta. Gwiazdor zaprosił przyjaciół, również aktorów. Kibicowały mu żona i córka. Po emisji filmu, około godz. 21, Marek Bukowski wyszedł z kina i ruszył w stronę swojego auta. Wyjął z niego flaszkę i nie myśląc za wiele napił się z gwinta, stojąc pomiędzy autami. Po paru łykach wrócił na imprezę. Widocznie tego wieczoru wolał pić to, co sam sobie przywiózł. Może była to herbatka?

NIE PRZEGAP: Marek Bukowski uniewinniony. Nie posiadał narkotyków?

Już kiedyś miał problem przez narkotyki

Przypomnimy tylko, że gwiazdor seriali "Leśniczówka" i "Na dobre i na złe" kilka lat temu został zatrzymany przez policję, która w jego samochodzie znalazła 4 gramy marihuany. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone. "Pracuję od 25 lat, wiecie, kim jestem, znacie moją rodzinę, ciągle tę samą. Jestem wciąż tą samą osobą, a nie kryminalistą" - napisał wtedy w sieci.

Do domu odwiozła go tej nocy koleżanka...

ZOBACZ TAKŻE: Ewa Bukowska o byłym mężu: "Zbudował mi klatkę. Zarzucił sieć"

Zobaczcie w naszej galerii najnowsze zdjęcia Marka Bukowskiego.

Super Express Google News
Marek Bukowski tak znany aktor pije pod kinem
16 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAREK BUKOWSKI