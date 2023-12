Marek Jackowski zdradził Korę z 17-letnią licealistką! Ona też miała kochanka, znanego muzyka

Gabriel Seweryn na NOWYM nagraniu! Widać, jak naprawdę zachowywał się przed karetką. To zmienia wszystko

Marek Jackowski (+66 l.) i Kora (+67 l.) nie byli sobie wierni. W mediach można przeczytać o tym, że założyciel Maanamu miał kochankę. W trakcie małżeństwa z Olgą Jackowską nawiązał trwający prawie rok romans z Małgorzatą Kubiak. W latach 80. miał także spotykać się z aktorką Grażyną Szapołowską. Jego małżeństwo z korą rozpadło się po 13 latach w 1984 roku. Potem ożenił się z młodszą o 21 lat Katarzyną Krupicz, siostrą Dariusza Krupicza, współzałożyciela i muzyka zespołów De Mono i Magma, z którą rozwiódł się w 1994. Rok wcześniej związał się z młodszą od 28 lat Ewą Święs. To właśnie z nią odnalazł szczęście i miał trzy córki: Biankę (28 l.), Palomę (27 l.) i Sonię. Rodzina zamieszkała w San Marco di Castellabate we Włoszech, nieopodal Neapolu. Niestety Jackowski zmarł tam na zawał serca. Trzy miesiące po śmierci urna z jego prochami została przeniesiona na cmentarz w Zakopanem.

Teraz okazuje się, że lider Maanamu, będąc w związku z Korą, nawiązał jeszcze jeden romans. Kochanką muzyka była 17-letnia wówczas uczennica liceum z Warszawy. O swojej bliskiej relacji z Markiem Jackowskim odważyła się dopiero powiedzieć mając 50 lat!

- Żyć bez siebie nie mogliśmy. (...) Przygarnął mnie, być może znalazłam w nim kogoś, kto rekompensował mi brak ojca — mówi wprost. Byliśmy też razem u jego mamy w Olsztynie, która przyjęła mnie ciepło - wyjawiła tajemnicza kobieta w książce "Głośniej!" cytowanej przez serwis Plejada.

Kora miała akceptować jego związek z licealistką, sama nie będąc wierna mężowi. Tym kochankiem nie był Kamil Sipowicz, jej późniejszy długoletni partner i maż, z którym miała już syna, Szymona (Marek Jackowski przez lata myślał, że jest jego ojcem). Kora była w pierwszej połowie lat 80. związana z Bogdanem Kowalewskim, basistą Maanamu. - Mniej więcej od 1982 r. między Markiem i Korą był już wyłącznie układ, nie istniało małżeństwo Jackowskich. (...) To było dla niego bolesne, że żona ma kogoś innego i oni udają małżeństwo. Marek nie dawał Korze na to przyzwolenia, budziło to jego sprzeciw, sprawiało mu ból, było upokorzeniem. - czytamy w książce.

Tajemnicza kochanka Marka Jackowskiego wyznała, że to dzięki niej mąż Kory przestał nadużywać alkoholu.

- To nie była tylko relacja łóżkowa — podkreśla. — Wzajemnie uspokajaliśmy się i wyciszaliśmy swoje lęki. Marek nie pił przy mnie, nie miał ciągów i mógł komponować. Ja dawałam mu spokój, którego on potrzebował w swoim rockandrollowym życiu, i on tak samo działał na mnie. Nie miał dobrych relacji z żoną, ja — z siostrą i z matką, a nagle trafił nam się związek, w którym obydwoje dobrze się czuliśmy, dawaliśmy sobie wsparcie i znajdowaliśmy ukojenie wszystkich naszych bolączek. (...) Myślę, że szukał wytchnienia od burzliwego życia, chciał mieć wokół siebie przestrzeń pełną ciszy. Chciałam tego związku z Markiem - wyznała.

Para byłą ze sobą przez półtora roku. Niestety ich związek się zakończył, gdy dowiedziała się o tym jej mama. Kobieta przypuszcza, że mogła ona zagrozić Markowi tym, że doniesie na niego, że uwodzi nieletnią. Na pewno Jackowski miał przez nią spore nieprzyjemności. Bohaterka książki nie chce jednak ujawniać swoich personaliów, właśnie z powodu matki, która jeszcze żyje. - Gdyby nie moja mama, która, niemal w chirurgiczny sposób, ucięła naszą relację, ten związek mógł przetrwać. Między nami była miłość, przyjaźń, bliskość i zrozumienie, a nie związek małolaty z gwiazdą. Żałuję, że tak się to wszystko skończyło - powiedziała.