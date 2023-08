Marek Kondrat wraca do grania! Reżyserem jego teść, Grzegorz Turnau

Nie dociera to do nas

Słynny aktor w teatrze nie grał od blisko ćwierć wieku. W 1999 roku zakończył pracę w Teatrze Ateneum w Warszawie. Teraz robi wyjątek i pojawi się w przebudowanym Teatrze Polskim w Szczecinie. Gmach po remoncie wygląda imponująco. Znajduje się tu 5 sal na 1500 miejsc. Inauguracyjny koncert wyreżyseruje Grzegorz Turnau (56 l.), czyli prywatnie teść Marka Kondrata (73 l.). Na Scenie Szekspirowskiej 10 i 11 sierpnia (godz. 19:00) zobaczymy "Wolny przekład z Szekspira, czyli miłość przez wieki się nie zmienia". Jest to koncert inspirowany sonetami Williama Szekspira. Artyści wykonają sonety w przekładzie Stanisława Barańczaka, a także utwory do wierszy Ewy Lipskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wisławy Szymborskiej, Jana Brzechwy, Wiesława Dymnego, Zbigniewa Herberta, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Lechonia, Bronisława Maja, Leopolda Staffa i Michała Zabłockiego. Inspiracją do tytułu koncertu stał się wiersz Ewy Lipskiej pt. „Wolny przekład z Szekspira”: „Miłość przez wieki się nie zmienia. Kamień jak był tak jest z kamienia. Rzeka jak była tak jest rzeczna. I wieczna miłość jest odwieczna”.

Za kostiumy aktorów będzie odpowiedzialna Antonina Turnau-Kondrat (35 l.), żona Marka Kondrata i córka Grzegorza, Turnaua, która ostatnio zasłynęła kolekcją... kimon. Oprócz słynnego aktora na scenie pojawią się Aga Zaryan, Sylwia Różycka, Dobrawa Czocher czy też Dorota Miśkiewicz. Bilety na to wydarzenie kosztowały od 160 do 180 złotych.

