Marek "Krzykacz" Pawłowski ze "Złomowiska PL" zmarł nagle w sylwestrową noc. Syn spełnił jego ostatnią wolę

Serial "Złomowisko PL" emitowany był w latach 2014 -2021 na Discovery Channel. Format cieszył się dużym zainteresowaniem widzów. Jak podaje Wikipedia, trzy pierwsze odcinki 4. edycji "Złomowiska PL" oglądało średnio 218 tys. widzów, co stanowiło najlepszy wynik oglądalności polskiego programu w historii kanału. Serial pokazywał historie bohaterów związanych ze składami złomu ulokowanymi w różnych miejscach Polski. Ulubieńcami widzów byli członkowie ekipy Marka "Krzykacza" Pawłowskiego. Złomiarze z Pruszkowa byli sympatyczni, naturalni, a a do pracy podchodzili z prawdziwą pasją. Szef ekipy, Marek Pawłowski, o wiele mówiącym pseudonimie "Krzykacz", był postacią bardzo barwną i bardzo charakterystyczną. Obok niego w serialu występował jego dorosły syn Janusz, żona Asia, oraz kumpel i kierowca Edek.

Marek "Krzykacz" ze "Złomowiska PL" odszedł 3 lata temu. Tak wygląda jego grób

Marek Pawłowski zmarł nagle w sylwestrową noc 2020 r. W chwili śmierci miał 47 lat. Po jego odejściu część fanów zaniechała oglądania serialu, wielu twierdziło, że bez Krzykacza, to już nie to samo. Produkcja wygasiła serial w maju 2021 r. Janusz, syn Marka, kontynuuje złomiarskie dzieło ojca i czasami relacjonuje swoje perypetie w social mediach jako @jaznuszzezlomowiska. - Mam nadzieję, że z góry na mnie patrzy i widzi, że staram się, że robię to co, on całe życie robił. Że jest ze mnie dumny i trzyma za mnie kciuki - wyznał mężczyzna. 31 grudnia 2023 roku, w trzy lata po śmierci ojca zamieścił rocznicowy filmik. Poprosił fanów, by i oni wspomnieli ciepło "Krzykacza". - Zrobiłem tak, jak tata chciał całe życie. Powiedział, że jak umrze, chce zostać pochowany z mamą, z moją ukochaną babcią. Uszanowałem jego wolę. Dziś mijają dokładnie 3 lata, odkąd taty nie ma z nami. Często jestem tutaj z mamą i bratem, co miesiąc jestem na cmentarzu, ale rocznica to obowiązek - powiedział Janusz Pawłowski.

Galeria: Pogrzeb Marka "Krzykacza" Pawłowskiego ze "Złomowisko PL"