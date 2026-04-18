Margaret otwarcie o przemocy seksualnej. W szczytnym celu podzieliła się bolesnym doświadczeniem

Wyznanie Margaret nie jest pierwszym, w którym artystka otwiera się na temat swoich trudnych przeżyć. Piosenkarka od początku swojej kariery jawi się fanom jako osoba autentyczna i wrażliwa, która nie boi się pokazywać swoich słabości. Wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest dla niej bycie sobą i niezależność, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Tym razem w ramach kampanii poświęconej osobom w wieku dojrzewania zabrała głos na temat molestowania seksualnego.

Margaret była ofiarą molestowania seksualnego. Podzieliła się wyznaniem w akcji "Cześć Ciało"

"Cześć Ciało" to internetowa przestrzeń skierowana do dzieci i młodzieży, której misją jest wsparcie w niełatwym okresie dojrzewania. Do projektu dołączyły osoby publiczne - Julia Pośnik, Jakub Józef Orliński czy Ola Grzywacz, by podzielić się swoimi doświadczeniami. Ostatnio w "Cześć Ciało" pojawił się również Margaret. W opublikowanym w mediach społecznościowych filmie piosenkarka wprost przyznała, że jako dziewczynka padła ofiarą przemocy seksualnej, co odcisnęło piętno na kolejne lata jej życia. Okres dojrzewania nie był dla niej łatwy. Młoda artystka zmagała się z poważnymi problemami natury psychicznej. Ponadto Margaret podkreśliła w swojej wypowiedzi to, jak ważna jest jednoznaczna zgoda na zbliżenie.

"Jako młoda dziewczynka doświadczyłam przemocy seksualnej. Jeśli doświadczyliście bądź doświadczacie, chciałabym wam powiedzieć, to nie jest twoja wina. Jak możecie się domyślać, moje dojrzewanie było co najmniej complicated. Borykałam się z wieloma epizodami depresji, popadałam w skrajności. Zły dotyk to dotyk, na który nie pozwalasz. Tylko twoja zgoda, tylko twoje jasne 'tak' pozwala drugiej osobie na kontakt i zbliżenie z tobą" - powiedziała.

Piosenkarka zwróciła się z apelem do młodych kobiet

Kontynuując swoją wypowiedź, Margaret zwróciła się w szczególności do dojrzewających dziewczyn, by nie bały się reagować na przemoc seksualną. Artystka w prostych, ale mocnych słowach zachęciła do szukania wsparcia i walki o siebie.

"Chciałam ci powiedzieć, że jeśli miałaś za krótką spódniczkę, to nie jest twoja wina. Chciałam ci powiedzieć, że jeśli osoba, która popełnia ten czyn, jest osobą ci bliską, jest osobą z twojej rodziny, z twojego otoczenia, to tym bardziej nie jest to twoja wina i tym bardziej powinnaś poszukać pomocy. Nie rozbijasz rodziny, przyjaźni i całego swojego życia dla własnego widzimisię, tylko walczysz o siebie. To nie jest twoja wina" - wyjaśniła.

"Nieważne, na którym etapie jesteś, szukaj pomocy: czy to psychologa, seksuologa, coacha, duchownego, przyjaciół, rodziców. Szukaj tej pomocy, bo warto. Na sam koniec powiem ci jeszcze raz, że to nie jest twoja wina i że to wszystko, co się wydarzyło, nie powinno ci się wydarzyć i nie ma to sensu i logiki, ale dasz radę i to będzie twoją siłą" - podsumowała Margaret.