Maria Dębska to jedna z najzdolniejszych polskich aktorek młodego pokolenia. Serca widzów podbiła rolami w takich produkcjach jak "Bo we mnie jest seks", gdzie wcieliła się w postać Kaliny Jędrusik, czy "Zabawa zabawa" w reżyserii Kingi Dębskiej. Tym razem miała okazję stanąć przed kamerą u boku legendy polskiego kina – Anny Nehrebeckiej. Jak sama przyznaje, to doświadczenie było dla niej nie tylko zawodowym wyzwaniem, ale również ogromną inspiracją.

Maria Dębska o współpracy z Anną Nehrebecką

Wspólna praca na planie to dla Marii Dębskiej spełnienie jednego z aktorskich marzeń. Anna Nehrebecka, znana przede wszystkim z produkcji "Noce i dnie", od lat uchodzi za ikonę polskiego kina i teatru. Jej dorobek artystyczny oraz klasa, z jaką podchodzi do zawodu, budzą podziw nie tylko wśród widzów, ale także w środowisku aktorskim. W rozmowie z nami Maria wyjawiła, jak grało jej się w serialu, który otrzymał nominację do Orłów - "Śleboda".

No jak się gra, to się nie myśli o tym, że on będzie do czegokolwiek nominowany, po prostu się stara zrobić jak najlepiej. To było wspaniałe spotkanie, ja tak podchodzę do pracy - te spotkania są dla mnie najważniejsze i jak z tego spotkania wyjdzie coś super, to świetnie, jeśli są jakieś nominacje, są jakieś nagrody, ale to spotkanie jest najważniejsze i czy ten Orzeł do nas przyleci, czy nie, to ja będę szczęśliwa, że spotkałam Michała Gazde, naszego reżysera Bartka Blaschke, no i wspaniałych aktorów Annę Nehrebecką - po raz pierwszym miałem okazję z nią pracować, Andrzeja Chyrę, Piotrka Paska. Cudowny zestaw ludzki to jest dla mnie dzisiaj najważniejsze - powiedziała "Super Expressowi" Maria Dębska.

Maria Dębska z ogromnym szacunkiem wypowiada się o pracy z Anną Nehrebecką. Podkreśla, że aktorka odznacza się niezwykłą precyzją i profesjonalizmem, ale jednocześnie jest ciepłą, otwartą osobą, która dzieli się swoim doświadczeniem z młodszymi kolegami po fachu.

No tak zupełnie szczerze - na przykład spotkanie z Anną Nehrebecką było jednym z takich najważniejszych dla mnie spotkań aktorskich w życiu z różnych powodów. Również to, o czym miałyśmy wątek, bo to jest taki wątek o przekazywaniu kobiecej mądrości, o takiej relacji wnuczka - babcia. Dla mnie to była jedna z najważniejszych relacji w życiu, więc bardzo to osobiście traktowałam, a mojej babci już nie ma niestety z nami, więc było to dla mnie po prostu osobiście ważne, bo ten wątek był też świetnie napisany. Na spotkanie z Anią, która jest wybitną aktorką, ale przede wszystkim jest odważną, silną, ale też bardzo czułą kobietą. Było cudowne i ten Teatr Polski, w którym dziś jesteśmy, nas trochę połączył, bo i Ania grała tutaj w tym teatrze i ja, więc trochę sobie o tym porozmawiałyśmy też - powiedziała Maria Dębska "Super Expressowi" w trakcie Gali Orłów 2025.

Anna i Maria jak się okazuje miały ze sobą rewelacyjny kontakt. Czy w związku z tym, że relacja była tak bliska, zdarzały się wzruszenia na planie? Okazuje się, że tak.

Tak, no zdarzały się też wzruszenia w związku z tym, co mieliśmy do zrobienia. Ja mam słabość do kobiet w moim życiu, zwłaszcza do starszych kobiet. To są dla mnie bardzo ważne relacje i z Anią się zżyłam bardzo i były wzruszenia. Po raz pierwszy chyba miałam na planie tak, że na przykład planowałam w scenie nie płakać, ale nie byłam w stanie nie płakać, bo Ania tak zagrała, że po prostu mnie to jakoś kompletnie rozbiło, ale to było fantastyczne i jestem i wdzięczna za to spotkanie - powiedziała Dębska "Super Expressowi".

Rozmawiała Julita Buczek

