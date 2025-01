Maria z "Sanatorium miłości" w kusej mini. Było złoto i... nieskromnie. Seniorka przebierała się aż 3 razy

Teresa Lipowska ma poważne problemy zdrowotne. Niewiarygodne, co wyjawiła

Co za wyznanie

Maria, uczestniczka 6. sezonu popularnego programu "Sanatorium miłości", to kobieta, która na długo zapadła w pamięć widzom. W trakcie emisji dała się poznać jako pewna siebie, energiczna i odnosząca sukcesy bizneswoman, która doskonale wie, czego chce od życia. Choć od jej debiutu w programie TVP1 minął niemal rok, Maria nieustannie inspiruje swoją aktywnością i klasą.

Ostatnio zjawiskowa seniorka pojawiła się na balu karnawałowym w Skarżysku-Kamiennej, gdzie olśniła wszystkich swoją elegancją. W wydarzeniu uczestniczyli również inni kuracjusze z "Sanatorium miłości", a także Ewa z "Rolnik szuka żony". Jak podaje portal Echodnia.eu, bal rozpoczął się uroczystym walcem. W pierwszej parze zatańczyli król piątego turnusu "Sanatorium miłości" – Józef Racińewski – oraz 94-letnia Teresa Godlewska, znana m.in. z "Pytania na śniadanie". Całość uświetniły występy laureatów "The Voice Senior" i "Szansy na Sukces", takich jak Piotr Hubert Langfort, Lusi Mazur, Anna Tchórzewska i Darek Bernatka.

Maria zachwyca w trzech kreacjach

W miniony weekend Maria po raz kolejny udowodniła, że wiek to tylko liczba. Na balu karnawałowym w Skarżysku-Kamiennej seniorka olśniła wszystkich, prezentując się w trzech zjawiskowych kreacjach. Królowa turnusu postawiła na różnorodność: elegancką długą suknię z rozcięciem oraz dwie krótkie sukienki – białą i złotą – które podkreśliły jej zgrabne nogi.

Każda stylizacja Marii została dopracowana w najmniejszych detalach. Jej wizerunek dopełniały nienaganna fryzura i promienny uśmiech, które tworzyły obraz kobiety pełnej klasy i pewności siebie. Maria udowadnia, że wiek to tylko liczba, a kobiecość można podkreślać na każdym etapie życia.

Inspiracja dla innych kobiet

Maria z "Sanatorium miłości" to przykład kobiety, która nie tylko ceni swoje życie, ale też inspiruje innych do czerpania z niego pełnymi garściami. Jej aktywność, odwaga i otwartość na nowe doświadczenia motywują zarówno jej rówieśników, jak i młodsze pokolenia. Seniorka udowadnia, że czas nie ogranicza, a życie po sześćdziesiątce może być pełne pasji, radości i niezwykłych chwil. Nigdy nie jest za późno, by zadbać o siebie i czerpać radość z każdego dnia.

