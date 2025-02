Nieznana twarz Marianny Schreiber! "Empatyczna", "inteligentna", "superkobieta". Sensacyjne doniesienia

Marianna Schreiber jeszcze kilka lat temu znana była po prostu z tego, że jest żoną ważnego polityka PiS - Łukasza Schreibera. W pewnym momencie jednak postanowiła sama zapracować na własne nazwisko. Najpierw wzięła udział w programie "Top model", a potem robiła karierę na krytykowaniu obozu politycznego, w którym... znajduje się jej mąż. Później jednak poglądy Marianny Schreiber ewoluowały w kierunku skrajnej prawicy. W międzyczasie celebrytka stoczyła dwie walki na freakfightowych galach MMA. Skończył się za to jej związek z mężem. Według Marianny to były minister w KPRM o rozstaniu z żoną postanowił poinformować za pomocą mediów. Potem partnerem gwiazdy został Przemysław Czarnecki, były poseł... PiS. Obecnie celebrytka kojarzona jest przede wszystkim z programem "Królowa przetrwania", w którym cały czas dochodzi do różnych spięć pomiędzy uczestniczkami. Tajemnicą nie jest to, że - delikatnie mówiąc - sympatią nie darzą się Marianna Schreiber i Agnieszka Kaczorowska. Dla wielu widzów to właśnie żona Łukasza Schreibera (na papierze ciągle są małżeństwem) jest czarnym charakterem w programie "Królowe przetrwania". Inne światło na Mariannę rzuca jej znajoma Edyta Folwarska, która sama brała udział w tym show. Jej doniesienia dla wielu będą brzmiały bardzo sensacyjnie.

Edyta Folwarska przedstawiła raczej szerzej nieznaną twarz Marianny Schreiber. Dziennikarka podkreśliła, że na koleżankę nie powie "złego słowa". Poproszona o ocenę drugiej edycji programu "Królowa przetrwania", sporo miejsca poświęciła Mariannie Schreiber.

Tam są trzy takie postacie, które są bardzo charyzmatyczne. To jest Marianna, którą bardzo lubię. Kiedyś miałam przyjemność z nią porozmawiać i to jest superkobieta. Oczywiście Agnieszka Kaczorowska i Paulina Smaszcz-Kurzajewska, którą też uwielbiam. Ale to są hardbaby, które mają swoje zdanie. Marianna - ona jest w ogóle ludzka, ja to ją bardzo lubię, ona jest bardzo empatyczna, ona jest pro-kobieca, pro-dziecięca, pro-rodzinna i to jest bardzo inteligentna kobieta