Marina Łuczenko to jedna z bardziej znanych polskich artystek. Wokalistka doskonale odnajduje się też w roli influencerki. Na jej instagramowym koncie można często znaleźć różnego rodzaju reklamy. Niedawno artystka pochwaliła się tym, że wróciła do regularnych treningów. Przerwa miała być spowodowana ciążą, chorobą oraz okresem świątecznym.

Marina Łuczenko na swoim InstaStories dodała dość przerażający wpis, w którym poinformowała fanów, że prawie zemdlała. Kobieta wyjawiła, że spowodowane było to treningiem ze sztangą na siłowni.

Nie był to jednak koniec opowieści o ćwiczeniach. Gwiazda wyznała, że powrót był ciężki, ale bardzo potrzebny. Po treningu piosenkarka ma "czystą" głowę i "jaśniejszy umysł". Marina namawiała też każdego do tego, aby zaczęli ćwiczyć.

Właśnie wróciłam do domu po treningu. Powiem wam, że czuje się genialnie. Dobra miałam mały kryzysik, dawno nie robiłam... to chyba mój pierwszy trening w tym roku ze sztangami, wiec trochę byłam taka dizzy, ale jak już skończyłam, zrobiłam sobie secik: sauna, zimna woda. No czuje się jak nowo narodzona - powiedziała Marina.