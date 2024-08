Marta Manowska szpanuje w minibini. Koneser Tadeusz nie wytrzymał!

Marta Manowska na Sardynii. Fani zachwyceni widokiem prezenterki TVP

Marta Manowska jesienią znów będzie mieć pełne ręce roboty. Niektórzy obawiali się, że rewolucja w TVP zmiecie nawet prowadzącą takie programy jak "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości". Nowe władze Telewizji Polskiej jednak nie odważyły się na zwolnienie megapopularnej prezenterki. W niedzielę TVP wydała komunikat, w którym ogłosiła, że Marta Manowska wspólnie z Robertem Stockingerem poprowadzi jesienną edycję programu "The Voice Senior". Oczywiście dziennikarka TVP nadal będzie też prowadzić show "Rolnik szuka żony". Wcześniej jednak Marta Manowska mogła skupić się na krótkim wypoczynku. W końcu od pracy też trzeba czasem odpocząć. Gwiazda TVP wybrała się na Sardynię. Na Instagrama wrzuciła fotkę z wyjazdu, na której widać ją odzianą w minibikini. Fani są zachwyceni. Nawet pan Tadeusz, w sieci znany jako "koneser", nie wytrzymał.

Nie przegap: Marta Manowska przekazała radosne wieści. Co za rewelacje

Marta Manowska z "Rolnik szuka żony" w minibikini. Koneser Tadeusz komentuje: "Olśniewająco i bosko"

Pobyt na włoskiej wyspie uszczęśliwił prezenterkę TVP. - "To ja już nie wiem, gdzie pani jest". Taką dostałam przed chwilą wiadomość. Gdy wczoraj wsiadając do samolotu, pomachałam do słońca na pożegnanie, usłyszałam od kogoś z obsługi lotniska, który mnie przyuważył: "Ciao sole". To ciao sole! Ale ja wrócę. Sardynia skradła moje serce. A był to właściwie 4-dniowy citybreak. Czas wycisnęliśmy, jak cytrynę. Do ostatniej kropli - cieszyła się Marta Manowska. Jej zdjęcie w minibikini rozpaliło wyobraźnię. - Martusiu cudownie , olśniewająco i bosko dziewczyno prezentujesz się - skomentował pan Tadeusz, występujacy pod nickiem tadeusz_koneser. Na wpis prowadzącej program "Rolnik szuka żony" zareagowała też dawna uczestniczka tego show TVP - Marta Paszkin. - Ale zazdroszczę Wam tych tripów! Ps. piękny kostium i super się w nim prezentujesz - oceniła celebrytka. Marta Manowska jej odpowiedziała. - Dziękuję Marta! Wierzę, że kiedyś pojedziemy razem. Dajmy Gracji chwilę - napisała prezenterka, nawiązując do małej córeczki Marty Paszkin.

W naszej galerii prezentujemy różne wakacyjne zdjęcia Marty Manowskiej. Na siódmym slajdzie widać fotkę prowadzącej "Rolnik szuka żony" w minibikini

Sonda Lubisz Martę Manowską? TAK NIE