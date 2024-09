Marta Manowska zdradziła największą tajemnicę uczestników "Rolnik szuka żony". To ich ostatnia szansa

Często od bohaterów słyszę, że to jest ostatnia próba - że jak nic nie zadziałało, to teraz próbują znaleźć miłość przed kamerami. Odważają się, bo tak naprawdę muszą pokazać swoje życie, swój dom, bliskich i to nie jest łatwe. bo mamy tendencję, żeby ich chronić, a odbiorcy bywają różni. Wystawiamy się na widok publiczny, ale na szczęście walor tego programu jest większy i te plusy przeważają, ponieważ ilość związków, małżeństw, rodzin, ilość dzieciaków, które powitaliśmy na świecie i to, że faktycznie czujemy się rodziną, to broni ten program i mówi samo za siebie.