Sztuczna inteligencja przejmuje rynek pracy. Te zawody są zagrożone likwidacją

Rynek pracy w Polsce 2025

Od kilku lat słyszymy o postępującej automatyzacji i cyfryzacji - firmy inwestują w nowe technologie, które mają zwiększyć efektywność i obniżyć koszty. Niestety za tak innowacyjnymi hasłami kryje się także realne zagrożenie dla wielu miejsc pracy. Coraz więcej zadań, które dotychczas wykonywali ludzie, przejmują maszyny. Czy to oznacza, że roboty zabiorą nam pracę? Czy w 2025 roku będziemy świadkami masowych zwolnień? A może AI stworzy nowe możliwości i otworzy przed nami zupełnie nowe ścieżki kariery?

Sztuczna inteligencja przejmuje rynek pracy. Kto jest zagrożony?

Wzrost potęgi sztucznej inteligencji niemal na pewno doprowadzi do automatyzacji wielu stanowisk pracy. Choć stanowi to krok naprzód w rozwoju technologicznym, to dla wielu pracowników może oznaczać koniec dotychczasowej kariery. Spora część firm w Polsce już decyduje się na grupowe zwolnienia z różnych przyczyn, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Tysiące Polaków na bruk! Ci giganci zwalniają coraz więcej pracowników. Dalszy rozwój AI może sprawić, iż masowych zwolnień będzie jeszcze więcej, to pewne. Jakie zawody są jednak w szczególności narażone?

Te zawody mogą zniknąć przez AI

Te zawody zastąpi sztuczna inteligencja. Polacy obawiają się utraty pracy

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza w kolejne obszary gospodarki, a eksperci biją na alarm, informując, iż niektóre zawody mogą zniknąć z rynku pracy w ciągu najbliższych lat. Czy Twoja praca jest zagrożona? Sprawdź, czy jesteś na czarnej liście zawodów, które wkrótce może przejąć AI!

