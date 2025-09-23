Marta Nawrocka w sukience od Janachowskiej! Cena? Totalne zaskoczenie

Wyjazdy zagraniczne polityków to zazwyczaj okazja do rozmów o sprawach międzynarodowych. Jednak dla pierwszych dam jest to również moment, by pokazać klasę i styl, a jednocześnie reprezentować polską modę na arenie międzynarodowej. Marta Nawrocka konsekwentnie stawia na rodzime marki i tym razem po raz kolejny postawiła na kreację autorstwa Izabeli Janachowskiej.

Marta Nawrocka w sukience od Izabeli Janachowskiej

W poniedziałkowy wieczór prezydencka para została zauważona w restauracji Il Monello na Manhattanie, gdzie spotkali się ze współpracownikami po oficjalnych uroczystościach w siedzibie ONZ. Pierwsza dama, która pojawiła się chwilę po mężu, od razu przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Jej wybór padł na czarną sukienkę o długości midi. Ten model doskonale łączył elegancję z ponadczasowym minimalizmem.

Stylizacja Marty Nawrockiej szybko stała się tematem numer jeden w mediach społecznościowych, a także serwisach modowych. Komentatorzy podkreślali, że był to zestaw wyjątkowo trafny - nieprzesadzony, klasyczny, a zarazem idealnie dopasowany do wieczorowej kolacji w eleganckim miejscu. Jak ujawniono, kreacja pochodziła z kolekcji Janachowska Essentials i nosi nazwę "Verona". Cena kreacji to 599 złotych.

Dopełnieniem stylizacji były klasyczne czarne czółenka "Renee", również projektu Janachowskiej, w identycznej cenie, co sukienka. Dzięki temu całość tworzyła spójną, pełną szyku kompozycję. Sama Izabela Janachowska w rozmowie z dziennikarzami "Faktu" nie kryła radości z tego, że to właśnie jej projekty wybrała pierwsza dama.

To dla mnie ogromny zaszczyt, że pierwsza dama po raz kolejny wybrała stylizację mojego projektu. Każda taka decyzja to ogromne wyróżnienie. Cieszę się również, że stylizacje Pani prezydentowej są tak pozytywnie oceniane przez ekspertów. To pokazuje, że polska moda może z dumą prezentować się na arenie międzynarodowej - z godnością, wyczuciem i nowoczesną elegancją - mówiła podekscytowana Janachowska.

