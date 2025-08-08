Kasia Nawrocka idzie w ślady mamy i ubiera się jak pierwsza dama! Ekspert nie ma wątpliwości. "Wyróżnia się"

Moda to nie tylko ubrania – to także emocje, wspomnienia i więź międzypokoleniowa. Udowadnia to Kasia Nawrocka, która coraz częściej pokazuje się w stylizacjach łudząco podobnych do tych, które nosi jej mama, Marta Nawrocka. Obie kochają delikatne fasony oraz pastelowe kolory. Ich wspólne zdjęcia z social mediów wywołują zachwyt tysięcy internautów. Musicie to zobaczyć!

Zobacz też: Danuta Martyniuk ocenia styl Marty Nawrockiej. Jednego jej pozazdrościła!

Uwaga, stylowa bomba! Kasia Nawrocka wygląda jak klon swojej mamy

Marta Nawrocka dała się poznać ze swojego zamiłowania do klasyczny stylizacji. Jej garderoba pełna jest dobrze skrojonych marynarek, eleganckich sukienek, które idealnie podkreślają kobiecość i subtelność. Styl Marty to połączenie szyku i naturalności. Jak widać, jej córeczka Kasia świetnie odnajduje się w tym klimacie!

Córka coraz częściej pokazuje się w niemal identycznych kreacjach, co jej mama. Czasem są to bliźniacze sukienki, innym razem podobny krój lub kolorystyka. Jedno jest pewne: styl Kasi to ukłon w stronę mamy i dowód na to, że elegancja jest dziedziczna.

Zobacz też: Tak świętuje obóz władzy! Kurscy tańczą do "Żono moja", nagranie już hitem internetu

Ukryta symbolika w stylizacjach Kasi Nawrockiej. Tego nikt się nie spodziewał

Stylizacje Kasi Nawrockiej skrywają więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Okazuje się, że dziewczynka modą nie tylko się bawi, ale także przekazuje emocje. Często wybiera stroje inspirowane garderobą swojej mamy, Marty Nawrockiej, podkreślając w ten sposób więź między nimi. Delikatne sukienki w pastelach symbolizują rodzinne ciepło.

Zobacz też: Stylizacja Marty Nawrockiej hitem czy kitem? Ewa Minge nie ma wątpliwości!

Niedawno młoda Nawrocka miała np. kokardę przyszytą do sukienki, prawdopodobnie symbolizuje to solidarność z ofiarami przemocy lub sprzeciw wobec niej. Z kolei niebieska kokarda przy sukience może symbolizować nadzieję, spokój czy wiarę. Podkolanówki, które Kasia również dobrała do jednej ze stylizacji oznaczać mogą

Znany projektant ocenia styl Kasi Nawrockiej

Postanowiliśmy zapytać znanego projektanta mody o to, co sądzi o stylu Kasi Nawrockiej. Daniel Jacob Dali wyjawił, że w Polsce rośnie nowa ikona mody! Dziewczynka prezentuje znacznie dojrzalsze stylizacje niż jej koledzy i koleżanki w tym wieku.

Styl Kasi Nawrockiej jak na 7-latkę jest bardzo wykwintny i pełen wdzięku. Nie dość, że dobrze wygląda to, w co się ubiera to kolorystyka oraz dodatki takie, jak chociażby opaski w kwiaty czy wstążki we włosach współgrają idealnie ze sobą. Absolutnie można zauważyć, że lubi modę i będzie się nią bawić w oryginalny i ciekawy sposób. Zdecydowanie wyróżnia się na tle rówieśników i częściej zobaczymy ją w gustownych sukienkach niż w jeansach czy dresach. Można śmiało stwierdzić, że rośnie nam nowa ikona mody w Polsce - mówi "Super Expressowi" projektant Daniel Jacob Dali.

Zobacz też: Gwiazda "Barw szczęścia" czyta w kościele na mszy za Karola Nawrockiego! Mówią, że to "aktorka Rydzyka"

Zobacz naszą galerię: Córka idzie w ślady mamy! Styl Nawrockich podbija sieć

Sonda Czy Marta Nawrocka powinna pokazywać swoją córkę w mediach społecznościowych? Tak, to buduje pozytywny wizerunek Pierwszej Damy Nie, dzieci powinny być poza polityką i poza siecią Nie mam zdania Tylko jeśli zachowany jest pełen szacunek do prywatności dziecka