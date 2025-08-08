Uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywały się w Warszawie 6 sierpnia 2025 roku. Wśród gości pojawiło się wielu przedstawicieli sceny politycznej. Jednak po oficjalnych obchodach przyszedł czas na świętowanie w mniej formalnej atmosferze, prywatnie, w gronie bliskich znajomych. Miejscem jednego z takich spotkań był dom Joanny i Jacka Kurskich. Działo się!
Joanna Kurska opublikowała nagranie z prywatnego świętowania po zaprzysiężeniu prezydenta
To właśnie tam, według relacji Joanny Kurskiej zakończyło się świętowanie związane z zaprzysiężeniem nowego prezydenta. Jak napisała w mediach społecznościowych:
Tak wielu przyjaciół z Polski i USA zjechało na zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na Prezydenta do Warszawy, że świętowanie skończyło się w naszym domu. Kochani, dziękujemy, że jesteście - napisała w mediach społecznościowych Joanna Kurska.
Na opublikowanym przez nią nagraniu widać, jak wraz z mężem tańczy w salonie do utworu "Żono moja", znanego przeboju disco polo. Wideo szybko stało się viralem, wywołując falę komentarzy – zarówno pełnych rozbawienia, jak i krytyki. Dla jednych był to sympatyczny, swojski gest, dla innych symbol politycznej propagandy i upadku obyczajów elit.
Niektórzy skupili się na komplementowaniu figury Kurskiej: "Pani Joanno, co za wdzięk, figura", inni jednak zdecydowali się na kąśliwe uwagi: "Co się dzieje w Vegas, powinno zostać w Vegas".
Nie pierwszy raz zresztą Kurscy znajdują się w centrum medialnego zamieszania. Jacek Kurski wielokrotnie deklarował sympatię do disco polo, uzasadniając obecność tego gatunku w TVP "walką z pogardą wobec gustów milionów Polaków". W rozmowie z dziennikarzami bronił decyzji o promowaniu tego typu muzyki w mediach publicznych jako wyraz demokratyzacji kultury.
Zobacz naszą galerię: Tak świętuje obóz władzy! Kurscy tańczą do "Żono moja", nagranie już hitem internetu