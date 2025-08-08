Tak świętuje obóz władzy! Kurscy tańczą do "Żono moja", nagranie już hitem internetu

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-08 7:40

Joanna Kurska postanowiła w niecodzienny sposób uczcić ważne wydarzenie polityczne. Po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na Prezydenta RP, w mediach społecznościowych opublikowała nagranie ze swojego domu. Na wideo widzimy ją i Jacka Kurskiego tańczących do hitu "Żono moja" zespołu Masters. Uroczo?

Uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywały się w Warszawie 6 sierpnia 2025 roku. Wśród gości pojawiło się wielu przedstawicieli sceny politycznej. Jednak po oficjalnych obchodach przyszedł czas na świętowanie w mniej formalnej atmosferze, prywatnie, w gronie bliskich znajomych. Miejscem jednego z takich spotkań był dom Joanny i Jacka Kurskich. Działo się!

Zobacz też: Joanna Kurska mówi, co miał wprawiać mąż Dody. "Ten telefon mnie przeraził". Ogromna afera w wyższych sferach!

Joanna Kurska opublikowała nagranie z prywatnego świętowania po zaprzysiężeniu prezydenta

To właśnie tam, według relacji Joanny Kurskiej zakończyło się świętowanie związane z zaprzysiężeniem nowego prezydenta. Jak napisała w mediach społecznościowych:

Tak wielu przyjaciół z Polski i USA zjechało na zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na Prezydenta do Warszawy, że świętowanie skończyło się w naszym domu. Kochani, dziękujemy, że jesteście - napisała w mediach społecznościowych Joanna Kurska.

Zobacz też: Joanna Kurska oceniła eurowizyjny występ Steczkowskiej! "Jak zjawa z przyszłości"

Na opublikowanym przez nią nagraniu widać, jak wraz z mężem tańczy w salonie do utworu "Żono moja", znanego przeboju disco polo. Wideo szybko stało się viralem, wywołując falę komentarzy – zarówno pełnych rozbawienia, jak i krytyki. Dla jednych był to sympatyczny, swojski gest, dla innych symbol politycznej propagandy i upadku obyczajów elit.

Niektórzy skupili się na komplementowaniu figury Kurskiej: "Pani Joanno, co za wdzięk, figura", inni jednak zdecydowali się na kąśliwe uwagi: "Co się dzieje w Vegas, powinno zostać w Vegas".

Nie pierwszy raz zresztą Kurscy znajdują się w centrum medialnego zamieszania. Jacek Kurski wielokrotnie deklarował sympatię do disco polo, uzasadniając obecność tego gatunku w TVP "walką z pogardą wobec gustów milionów Polaków". W rozmowie z dziennikarzami bronił decyzji o promowaniu tego typu muzyki w mediach publicznych jako wyraz demokratyzacji kultury.

Zobacz też: Sensacyjne doniesienia o Joannie Kurskiej! Chodzi o powrót do telewizji. "Ludzie są najważniejsi"

Zobacz naszą galerię: Tak świętuje obóz władzy! Kurscy tańczą do "Żono moja", nagranie już hitem internetu

Jacek Kurski z żoną
29 zdjęć
Sonda
Czy Jacek Kurski powinien wrócić do mediów?
Hity jesiennej ramówki TVP: Jacek Kurski stawia na Kajrę i Sławomira
Super Express Google News
DUDEK o polityce
SIKORSKI NA TOPIE, PiS KONTRA KONFEDERACJA, HOŁOWNIA I ZAMACHU STANU. USA GNĘBI UE? | DUDEK o polityce
DUDEK o polityce
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JACEK KURSKI
JOANNA KURSKA