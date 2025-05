Joanna Kurska oceniła eurowizyjny występ Steczkowskiej! "Jak zjawa z przyszłości"

Trwa 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym roku impreza odbywa się w Bazylei, do której polska reprezentacja przyleciała prawie dwa tygodnie temu. Justyna Steczkowska (52 l.) czuje się tam jak ryba w wodzie i robi prawdziwą furorę. Podczas wtorkowego półfinału udowodniła, że jedną z najbardziej wszechstronnych artystek polskiej sceny muzycznej. A energii i formy mogą jej pozazdrościć o wiele młodsi uczestnicy imprezy.

W półfinale Justyna Steczkowska nie zawiodła oczekiwań. Sceniczna oprawa, choreografia, światła i kostiumy zostały przygotowane z najwyższą starannością. Po rewelacyjnym występie w polska reprezentacja w pięknym stylu zameldowała się w finale konkursu.

Kciuki za sukces "Gai" trzyma niemal cała Polska. Eurowizyjne show polskiej diwy chętnie oceniają inne gwiazdy rodzimego show-biznesu. Łez wzruszenia nie kryła Doda (41 l.), która kilka dni temu wyznała, że show występ koleżanki po fachu bardzo przypadł jej do gustu. Dodatkowo wywróżyła jej dość wysoką pozycję w sobotnim finale.

Justyną Steczkowską zachwycają się też inne gwiazdy. Conchita Wurst na Instagramie zamieściła zdjęcie piosenkarki i skomentowała je słowami: "Mam obsesję!" oraz "OMG!". Z kolei Agnieszka Hekiert, ekspertka od śpiewu, podkreśliła, że show Steczkowskiej to prawdziwe arcydzieło, którego nikt by się nie powstydził. Cleo, która sama miała eurowizyjne doświadczenie, w rozmowie z "Super Expressem" nie mogła się nachwalić koleżanki po fachu. "Justyna, jesteś najlepsza na świecie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem" - mówiła.

Występ Justyny Steczkowskiej postanowiła skomentować i Joanna Kurska. Żona byłego prezesa TVP rozmowę ze "Światem Gwiazd" zaczęła od przywołania niezwykłej symboliki powrotu gwiazdy na Eurowizję. Justyna po raz pierwszy brała udział w konkursie w 1995 roku. Pierwszy półfinał odbył się równo trzydzieści lat później, co do dnia. Była szefowa programu "Pytanie na śniadanie" przewiduje, że w finale Polska zajmie wysoką pozycję.

Wierzę w liczby, może dlatego tak dobrze odnajdywałam się w słupkach. Ale to, że Justyna wraca na eurowizyjną scenę dokładnie 30 lat później, tego samego dnia? To już nie matematyka. To przeznaczenie. Od zawsze ją podziwiałam, więc jestem przekonana, że jej awans do finału to tylko początek sukcesu w Bazylei. Jej miejsce w top 10, a może top 5 finału, to formalność - powiedziała Kurska.