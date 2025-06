Joanna Kurska mówi, co miał wprawiać mąż Dody. "Ten telefon mnie przeraził". Ogromna afera w wyższych sferach!

Doda od lat jest jedną z największych polskich gwiazd. Piosenkarka w trakcie swojej kariery wielokrotnie występowała na scenie przy okazji różnych wydarzeń organizowanych przez Telewizję Polską. Nic dziwnego, że swego czasu jej zawodowa droga przecinała się z drogą, którą podążała Joanna Kurska. Panie nie zawsze miały ze sobą dobre relacje. Była szefowa "Pytania na śniadanie" w TVP w szczerej rozmowie z portalem Złota Scena wróciła do tematu konfliktu z Dodą.

Tak jak Dorota jestem szczerą osobą, czasem do bólu, łączy nas to, że mówimy prosto z mostu i mamy swoje zdanie i tak - rzuciłam słuchawką, gdy dzwonił do mnie Emil Stępień! (...) nie chciałam mieć z nim, z nimi nic wspólnego, ten telefon mnie przeraził! Nikt nigdy tak się do mnie nie odezwał