Gwiazda "Barw szczęścia" czyta w kościele na mszy za Karola Nawrockiego! Mówią, że to "aktorka Rydzyka"

Msza za Karola Nawrockiego. "Ulubiona aktorka Rydzyka" odczytała czytanie

Karol Nawrocki oficjalnie jest już prezydentem RP. Wczoraj (6 sierpnia) cała Polka żyła jego zaprzysiężeniem. Jedni się cieszyli, drudzy smucili, ale mało kto obok tego wydarzenia przeszedł obojętnie. Swoją przysięgę Karol Nawrocki zakończył słowami: "Tak mi dopomóż Bóg". A potem - jak na praktykującego katolika przystało - pojechał do kościoła, a konkretnie do warszawskiej Archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Tam odbyła się msza za Karola Nawrockiego i za Polskę. Co ciekawe, w drodze do świątyni prezydent zatrzymał się przy stadionie warszawskiej Legii, gdzie pozdrowił stojących tam swoich sympatyków. W trakcie uroczystej mszy czytanie z "Księgi proroka Daniela" odczytała Halina Łabonarska, popularna aktorka, znana m.in. z seriali: "Barwy szczęścia", "Kryminalni" czy "Korona królów". Gwiazda znana jest z sympatii do mediów Tadeusza Rydzyka, dlatego bywa nazywana "ulubioną aktorką Rydzyka".

Obecność Haliny Łabonarskiej na mszy za Karola Nawrockiego raczej nie powinna być zaskoczeniem. Aktorka jest popularna w kręgach kojarzonych z Tadeuszem Rydzkiem, który - mimo różnych niesnasek - ciągle postrzegany jest jako sojusznik PiS. A Karol Nawrocki w końcu był kandydatem popieranym przez tę partię. Sama gwiazda "Barw szczęścia" już w listopadzie znalazła się w komitecie poparcia przyszłego prezydenta.

Poproszono mnie o to i zgodziłam się na to z radością, ponieważ jestem przekonana, że jest to niezwykle dobra kandydatura

- argumentowała w rozmowie z portalem wPolityce.

Wierzę, że będzie dążył do tego, żeby Polska była wielka

- dodała Halina Łabonarska.

Podczas mszy w intencji ojczyzny i prezydenta homilię wygłosił metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Przemawiał także prymas abp Wojciech Polak

Składając wobec Zgromadzenia Narodowego uroczystą przysięgę, pan prezydent zobowiązał się do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji, do niezłomnej obrony godności narodu, do troski o niepodległość i bezpieczeństwo państwa, a także do tego, że dobro ojczyzny i pomyślność wszystkich obywateli będą dla niego zawsze najwyższym nakazem. Wypełnienie tych zobowiązań staje się dla pana, panie prezydencie, praktycznym wyrazem troski o wspólne dobro, służbę dobru wspólnemu wszystkich Polaków

– zaznaczył hierarcha. Zdjęcia z mszy za Karola Nawrockiego prezentujemy poniżej

