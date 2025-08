Oto teściowie Karola Nawrockiego. Rodzice Marty Nawrockiej na Zamku Królewskim

W czasie uroczystości na Zamku Królewskim Karol Nawrocki objął symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski – dwoma najstarszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, prezydent z tytułu wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy Kapitule Orderu. Staje się też Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.

Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie

Prezydent wygłosił też przemówienie. Jak zaznaczył Karol Nawrocki: - Niezależenie od tego, czy jest to środowisko społeczne, polityczne, sportowe, artystyczne, kulturalne - to ta absolutna przynależność do państwa polskiego i pierwszeństwo w wykonywaniu obowiązków wobec wspólnoty (...) powinno być zobowiązujące dla wszystkim dam i kawalerów Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polskiego - powiedział.

Jak dodał, ma świadomość, że „nie wszystkich wspaniałych, najpiękniejszych Polaków, którzy służą ojczyźnie, uda się w trakcie (jego) kadencji odznaczyć”.

- Zróbmy wszystko, by w kolejnych pięciu latach nagrodzić tymi godnościami honorowymi, tak wspaniałymi, te osoby, które czują absolutną przynależność do ojczyzny i czują pierwszeństwo w służeniu Rzeczpospolitej Polskiej - zwrócił się prezydent do przedstawicieli kapituł obu najwyższych orderów.

Teściowie Karola Nawrockiego

W tej wyjątkowej ceremonii prezydentowi Karolowi Nawrockiemu towarzyszyli najbliżsi: małżonka Marta Nawrocka, synowie Antoni i Daniel, mama Elżbieta i siostra Nina. Obecni też byli teściowie prezydenta, czyli państwo Smoleniowie, którzy mu gratulowali i składali życzenia.

